Burze w warmińsko-mazurskim. Harcerze z obozu w Wydminach zostali ewakuowani

W obozie uczestniczyło 48 osób - 43 harcerzy i 5 opiekunów z chorągwi stołecznej ZHP. Jak poinformował PAP w środę wieczorem rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek, uczestnicy obozu zostali ewakuowani do najbliższej szkoły - w Wydminach.

Warmińsko-mazurska straż pożarna podała, że w związku burzami, które przeszły w okolicach Giżycka, Olecka, Ełku i Orzysza, odnotowano ok. 130 interwencji. Dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew tarasujących drogi. - Najwięcej takich zdarzeń było w powiecie elbląskim i działdowskim - poinformował PAP st. kpt Karol Sadłowski z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

W Mariance i Kępniewie w powiecie elbląskim przewrócone przez silny wiatr drzewa uszkodziły dachy na kilku budynkach. Według straży, nie było osób poszkodowanych.

Jak przekazał PAP dyżurny wydziału zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego, po burzach, które przeszły nad regionem w środę wieczorem, wyłączonych jest jeszcze 114 stacji transformatorowych. Bez prądu pozostaje 2705 odbiorców, głównie w okolicach Ełku, Orzysza i Rucianego-Nidy. Awarie są usuwane na bieżąco.

IMGW: Burze w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Jak przekazało IMGW, jeszcze nad ranem w czwartek burze mogą występować na południowym wschodzie kraju - w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na zachodzie będzie więcej przejaśnień, gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

W czwartek zanikające przelotne opady deszczu i burze wystąpią na krańcach wschodnich. Nad samym morzem napłynie masa powietrza polarno-morskiego, która spowoduje miejscami przelotne opady deszczu. - Poza tym czwartek powinien być bardzo przyjemny, będzie dużo słońca, trochę chmur i ok. 24-26 st. C - poinformowała synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Dodała, że miejscami - na krańcach wschodnich termometry pokażą 27 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty.

W piątek na południowym wschodzie kraju również mogą pojawić się burze. Temperatura do 23 st. C na zachodzie i do 27 st. C na wschodzie. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - ok. 28 st. C, tam mogą wystąpić burze. W sobotę i niedzielę opady deszczu i burze najprawdopodobniej wrócą.