Przyjeżdżali posłowie, ministrowie i Beata Szydło. A Tuczępy zagłosowały po swojemu [GRZECH 1: UPARTYJNIENIE]

Nie Sejm i Senat, tylko rada gminy. Nie premier, tylko w鎩t i so速ys. Polityka to nie tylko przepychanki na szczytach w豉dzy. Ta prawdziwa polityka jest blisko nas. Im mniejsza gmina, tym jest bli窺za i bardziej namacalna. I tym wyra幡iej wida polityczne grzechy, uk豉dy i konflikty. Idziemy 郵adem polityki widzianej z bliska, mikropolityki. Tropimy samorz康owe grzechy i opisujemy tych, kt鏎zy z nimi walcz. To jest odcinek cyklu MIKROPOLITYKA. Grzechy

Wojew鏚ztwo: 安i皻okrzyskie

Gmina: Tucz瘼y

Liczba mieszka鎍闚: 3 751

- Nar鏚 polski jest taki, 瞠 lubi si stawia - oznajmia Arek, mieszkaniec Tucz瘼.

- Tyle by這 obiecanek przez tych wszystkich, co przyje盥瘸li. Nie wiadomo by這 ju, co chc da. Ludzie pog逝pieli - macha r瘯 Jan.

- A tak naprawd nie wiadomo, co i komu obiecali - dodaje Arek.

Dzisiaj Tucz瘼y s malutk gmin na kra鎍u wojew鏚ztwa. Cho dawniej, gdy dochody przynosi豉 kopalnia siarki, by豉 jedn z najbogatszych w okolicy. Po tych czasach niekt鏎ym zosta豉 wysoka emerytura, ale wi瘯szo軼i tylko wspomnienie. Zapomnian gmin przez dekad rz康zi Marek Kaczmarek. I nikt nie spodziewa si, 瞠 w鎩t nagle zrezygnuje. T逝maczy, 瞠 jest po zawale, bierze silne leki. Ma nadci郾ienie i cukrzyc, musi odpocz望 od ca這dobowej pracy.

- Musia by jaki cel, bezinteresownie nikt by tego nie robi - zauwa瘸 Jan.

- I byli przecie tylko z PiS-u. Nie by這 innych polityk闚 - zgadza si Arek.

- Po prostu zale瘸這 im, 瞠by nast瘼n gmin z豉pa - stwierdza Alina.

- A jakie znaczenie ma nasza gmina? - pyta Jan.

- Chodzi o to, 瞠 mieliby w豉dz - utrzymuje Alina.

W鎩t ust徙i

Gdy w鎩t Kaczmarek zrezygnowa, gmina hucza豉 od plotek. Dlaczego? Chodzi這 o pieni康ze? Uk豉dy? Plotki dotar造 te do odchodz帷ego w鎩ta. Cho熲y takie, 瞠 z now pani skarbnik okrad gmin, wi璚 musieli przygotowa wsp鏊n ucieczk. Uzna, 瞠 takie domys造 nie s warte komentarza. Cho nie chcia m闚i, co b璠zie robi, gdy odejdzie z urz璠u. Ostatecznie jego mandat wygas pod koniec stycznia 2021 roku, a wtedy Tucz瘼ami zaj掖 si premier. Musia wyznaczy pe軟i帷ego obowi您ki w鎩ta, okre郵i termin wybor闚 i kalendarz wyborczy.

Premier powo豉 Marka Marsza趾a. Gminnego radnego, szefa niedawno utworzonych lokalnych struktur PiS i mieszka鎍a Tucz瘼, kt鏎ego zachwala sam wojewoda Zbigniew Kontiusz. Gdy wr璚za Marsza趾owi nominacj, opowiada o swojej nadziei, 瞠 to pocz徠ek d逝giej drogi lokalnego dzia豉cza. Na uroczysto軼i by te pose Krzysztof Lipiec, szef 鈍i皻okrzyskiego PiS, kt鏎y m闚i, 瞠 Marek Marsza貫k to jego cz這wiek. A gmina Tucz瘼y b璠zie dzi瘯i niemu sz豉 do przodu.

- Mieli swoje interesy. Tutaj s pola posiarkowe, mo積a je wyrwa - domy郵a si Jan.

- Ale przecie to wszystko ju wykupione - kr璚i g這w Arek.

- By造 w鎩t zablokowa powstanie kurnik闚 na pi耩 milion闚 kurczak闚 - przypomina Jan.

- Wygl康a na to, 瞠 gdyby tamten zosta w鎩tem, to wszystko by odblokowali - stwierdza.

- Tyle wybor闚 mieli鄉y i nigdy nie by這 takiej sensacji. Czasami pose przyjecha - zauwa瘸 Alina. - Ale takie wybory to powinny by co roku. Co obiecuj, robi, mo瞠 gmina skorzysta - 鄉ieje si.

Tucz瘼y to gmina w wojew鏚ztwie 安i皻okrzyskim Piotr Barejka

Czterech kandydat闚

Wydawa這 si, 瞠 mieszka鎍y wybior w鎩ta ju w kwietniu. Jednak pandemia nie odpuszcza豉, pada造 rekordy zaka瞠, wi璚 g這sowanie si przesuwa這. Ostatecznie ustalono, 瞠 mieszka鎍y p鎩d do urn dopiero w po這wie czerwca. Do walki o fotel w鎩ta stan窸o czterech kandydat闚. Opr鏂z Marka Marsza趾a by Jacek Wilk, radny i by造 szef Rady Gminy, Klaudia Pa趾a, obecna szefowa Rady Gminy, i Andrzej Kruzel, by造 starosta staszowski. Gdy rozpocz窸a si kampania, kandydaci odwiedzali mieszka鎍闚, a Marka Marsza趾a odwiedzali politycy PiS.

Przyje盥瘸 wojewoda 鈍i皻okrzyski, co i rusz w Tucz瘼ach bywa pose Lipiec. Raz zabawiali nawet mieszka鎍闚 na festynie, na kt鏎ym pose 酥iewa, a wojewoda ta鎍zy. Pojawiali si te politycy PiS ze stolicy. Jako jeden z pierwszych dotar wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, kt鏎y przywi霩 do gminy pude趾o ksi捫ek, aby zainaugurowa swoj czytelnicz akcj. Opowiada, 瞠 promuje wiedz o pi瘯nej i silnej Polsce, a w鎩t Marsza貫k dzi瘯owa. M闚i, 瞠 podarowane ksi捫ki to korzy嗆 dla ca貫j spo貫czno軼i.

Tucz瘼om obiecywano pieni康ze, kt鏎e mia造 rozwi您a gminne problemy. Cho熲y problem zbiornika retencyjnego. Do gminy przyjecha w闚czas wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, kt鏎y razem z prezesem W鏚 Polskich obiecywa 300 tys. z. Marsza貫k chwali si, 瞠 podj掖 rozmowy w Warszawie, dzi瘯owa ministrowi za szybk reakcj. Zbiornik nazywa tykaj帷 bomb, bo latem pali造 si tam trawy, a po deszczach podtapia這 mieszka鎍闚. Zapowiada, 瞠 nied逝go nie b璠zie problemem, tylko gminn pere趾. Wojewoda apelowa wtedy, aby mieszka鎍y patrzyli na wymierne korzy軼i. I przy urnie nie kierowali si uprzedzeniami.

Kampania przesolona

- Jak si co przesoli albo przecukrzy, to ju nie smakuje. By這 za du穎 reklamy - ocenia Jan.

- Rolnictwem to si tutaj nikt nie interesuje. Rolnictwo upad這. Nikt w propagand nie chce ju wierzy - m闚i Henryk.

- Przyjecha豉 Szyd這, widzia豉, 瞠 jako to wygl康a - Jan pokazuje brukowany parking przed urz璠em. - Ale niech jedzie par kilometr闚 dalej i zobaczy, jak 陰ki stoj od這giem. Tam kiedy zbo瞠 ros這. Sam mia貫m du瞠 gospodarstwo. Czterdzie軼i osiem ton 篡wca produkowa貫m, a dzisiaj nawet jask馧ek u mnie nie ma.

- A wie pan, ile posz這 paliwa na te wizyty ministr闚? Ile policji by這 przy drodze? Za to wszystko zap豉cili鄉y jako podatnicy - denerwuje si Henryk. - Kie豚aski i piwa by造, na wszystko starczy這, a w gminie na biedne dzieci nie ma.

Gminna nobilitacja

W pierwszej turze PiS odni鏀 sukces. Marek Marsza貫k, politycy partii i obietnice przekona造 646 mieszka鎍闚 gminy. Na drugim miejscu znalaz si Jacek Wilk z 540 g這sami. To oznacza這, 瞠 w鎩t zostanie wybrany w drugiej turze. PiS nie odpu軼i Tucz瘼 i rozpocz窸a si kampania, kt鏎 gmina zapami皻a na d逝go. Najpierw wojewoda obieca, 瞠 Tucz瘼y dostan 600 tys. z na inwestycje. Promesy zd捫y przekaza jedena軼ie dni przed drug tur. M闚i, 瞠 w鎩t Marsza貫k nie obiecuje, tylko szybko dzia豉. Gratulowa mu sukcesu.

Klaudia Pa趾a, szefowa Rady Gminy w Tucz瘼ach Piotr Barejka

- O tych wyborach mo積a by這by ksi捫k napisa - 鄉ieje si Klaudia Pa趾a, kt鏎a w drugiej turze przygl康a豉 si kampanii z zewn徠rz. M闚i, 瞠 pierwszy rozdzia by豚y o tym, jak d逝go trwa造 wybory, bo kampania rozpocz窸a si tak naprawd w lutym. Drugi o tym, jak kampania toczy豉 si w czasie epidemii. Ostatni rozdzia opowiada豚y o rozmiarach kampanii Marka Marsza趾a. - Wszystko przybra這 troch surrealistyczny charakter, ale dla mieszka鎍闚 i gminy by這 te nobilituj帷e - oznajmia Pa趾a.

- Dlaczego?

- Zostali鄉y odkryci, m闚i o nas radio, pisz gazety. Nasze potrzeby zosta造 odkryte - wyja郾ia.

Premier Szyd這 zachwala

W ko鎍u do Tucz瘼 przyjecha豉 by豉 premier Beata Szyd這, kt鏎ej towarzyszyli pos這wie PiS. Spotkanie po陰czono z festynem, dzieci ustawia造 si w kolejkach po wat cukrow i popcorn. We wsi plotkuje si, 瞠 gdyby nie festyn, to nikt by nie przyszed. Mieszka鎍y s逝chali wtedy by貫j premier, kt鏎a nie szcz璠zi豉 pochwa dla Marka Marsza趾a. M闚i豉 o swojej nadziei, 瞠 mieszka鎍y zag這suj na cz這wieka, kt鏎y ca造m sercem zaanga穎wany jest w rozw鎩 gminy. Wspomina豉, 瞠 sama by豉 burmistrzem, dlatego doskonale wie, na czym polega praca w samorz康zie. 砰czy豉 mieszka鎍om, 瞠by wybrali dobrego gospodarza. Marek Marsza貫k wr璚zy jej w podzi瘯owaniu bukiet kwiat闚, kosz z lokalnymi miodami, czekolad i suszonymi owocami.

P騧niej przed urz璠em gminy zatrzyma豉 si rz康owa limuzyna, z kt鏎ej wysiad豉 minister Marlena Mal庵. Minister m闚i豉, 瞠 w鎩t Marsza貫k rozpocz掖 dobry czas dla gminy, a poza tym zainteresowa jej resort wa積ym tematem spo貫cznym, bo chce utworzy dom samopomocy. Zapewni豉, 瞠 inwestycja ma jej pe軟e wsparcie, a najlepiej rozpocz望 j jak najszybciej. M闚i豉 te, 瞠 druga tura w Tucz瘼ach to sukces mieszka鎍闚, 瞠 musz si zmobilizowa i zrobi wszystko, aby Marek Marsza貫k wygra. Chwali豉 go, 瞠 jest cz這wiekiem o wielkiej skuteczno軼i i wra磧iwo軼i. Z kolei pose Lipiec stwierdzi w闚czas, 瞠 Marek Marsza貫k to skarb tucz瘼skiej ziemi.

Wzi窸a kwiatki i wysz豉

- Wielka pani minister. I co ona takiego u nas pokaza豉? Wpad豉, wzi窸a kwiatki i pojecha豉 - wzrusza ramionami jedna z mieszkanek. - Ale jak us造sza豉m, 瞠 przyjedzie Beata Szyd這, to m闚i: naprawd ta Beatka?! I rzeczywi軼ie ta, bo potem ogl康a豉m zdj璚ia. Pomy郵a豉m: jeszcze niech Kaczy雟ki si zjawi, to dopiero b璠zie - 鄉ieje si.

Pan Jan, mieszkaniec Tucz瘼, na 陰kach wok馧 wsi Piotr Barejka

- Napisa przecie list, a ministrowie obiecywali pieni康ze, inwestycje - przypominam.

- Ci篹k prac ludzie si bogac. W徠pi, 瞠 politycy zobaczyli nasze Tucz瘼y, nagle sobie o nas przypomnieli i rzucili w鏎 pieni璠zy na drogi albo melioracj. Do tej pory pewnie nie wiedzieli nawet o naszym istnieniu - stwierdza mieszkanka. - Ale to dziwne, 篡jemy sobie w Tucz瘼ach, nikomu nie wadzimy, a nagle przyje盥瘸j wielcy - zamy郵a si.

- Niekt鏎zy m闚i, 瞠 gmina skorzysta.

- Przecie zawsze s obietnice, a potem nic si nie zmienia - m闚i mieszkanka. - By kiedy dojazd do Staszowa, a dzisiaj nic nie kursuje. Ile razy by造 petycje do w鎩ta sk豉dane, pro軸y? By造 obietnice, a my ca造 czas musimy radzi sobie sami.

Cho Jaros豉w Kaczy雟ki do Tucz瘼 nie przyjecha, to tu przed drug tur wybor闚 napisa do mieszka鎍闚 list. Pisa, 瞠 inni samorz康owcy potrzebuj wielu lat na to, co Marek Marsza貫k zrobi w tak kr鏒kim czasie. I da si pozna jako gospodarz, kt鏎y skutecznie zabiega o rozw鎩 gminy. Przede wszystkim je郵i chodzi o pozyskiwanie pieni璠zy na inwestycje. Pisa te, 瞠 swoim dzia豉niem udowodni, 瞠 dobro ma貫j ojczyzny jest dla niego najwa積iejsze. I stwierdzi, 瞠 gdyby by mieszka鎍em Tucz瘼, to g這sowa豚y na Marka Marsza趾a.

Cel? Propaganda sukcesu

Gdy po drugiej turze podliczono g這sy, okaza這 si, 瞠 ca豉 determinacja PiS posz豉 na marne. Mimo 瞠 partia ma w gminie znaczn przewag, bo w ostatnich wyborach parlamentarnych zgarn窸a ponad 70 proc. g這s闚, mimo 瞠 niemal co tydzie pada造 nowe obietnice, to Markowi Marsza趾owi i tak zabrak這 prawie 150 g這s闚. Na Jacka Wilka zag這sowa這 949 os鏏, a na kandydata PiS mieszka鎍y oddali 805 g這s闚. Pose Krzysztof Lipiec nie chcia rozmawia o wynikach wybor闚 w Tucz瘼ach. Poprosi o pytania mailowo, jednak na wiadomo嗆 nie odpowiedzia.

- Uruchomili wszystkie si造, 瞠by wygra w鎩ta w Tucz瘼ach. Jedni chodzili do prezesa, drudzy do Szyd這 - m闚i nam pose PSL Czes豉w Siekierski, kt鏎y pochodzi ze Stopnicy, miasteczka kilkana軼ie kilometr闚 od Tucz瘼. To jeden z niewielu opozycyjnych polityk闚, kt鏎zy zdobyli mandat w wojew鏚ztwie. - Poprzedni w鎩towie starali si o r騜ne rzeczy, ale bez skutku. Wcze郾iej nikt si gmin nie interesowa, nie by這 wsparcia, a tu raptem przyje盥瘸j, podpisuj i obiecuj. Ludzie poczuli ob逝d - ocenia.

Pan Jan w swoim pustym gospodarstwie Piotr Barejka

- PiS mia ostatnio ca造 szereg pora瞠k w lokalnych wyborach, wi璚 cho jeden sukces by si przyda na tym polu - przyznaje r闚nie profesor Jaros豉w Flis, socjolog, kt鏎y od lat zajmuje si badaniem polityki r闚nie na szczeblu samorz康owym. Zauwa瘸 jednak, 瞠 takie si造, jakie zaanga穎wano w Tucz瘼ach, zwykle przynosz skutek odwrotny do zamierzonego. - To s nied德iedzie przys逝gi, kt鏎e du穎 bardziej mobilizuj wyborc闚 opozycji. Je郵i chce si kogo wspiera, to lepiej nie przyje盥瘸. Ewentualnie zach璚a politycznych przeciwnik闚, 瞠by przyje盥瘸li - zaznacza.

Zdaniem profesora, w lokalnych wyborach cz窷ciej wi瘯sze szanse maj ci, kt鏎zy pokazuj, 瞠 wcale nie potrzebuj wsparcia partii i znanych polityk闚. A wyborcy s wyczuleni na sytuacje, gdy w lokalne sprawy anga簑j si osoby, kt鏎e nie maj z nimi nic wsp鏊nego. - Przekonywanie, 瞠 jak wybierzecie naszego, to wam damy pieni康ze, pokazuje, 瞠 tak naprawd nie interesuje nas to, jak wy 篡jecie. Interesuje nas to, 瞠by nasz cz這wiek by dobrze urz康zony - ocenia. - Tego typu wsparcie ma te ukryty element, czyli pokazuje, 瞠 kandydat sam w sobie nie jest a taki atrakcyjny. Je郵i kto przyje盥瘸 i mnie poklepuje po plecach, to znaczy, 瞠 ja potrzebuj tego poklepywania - dodaje.

Niczymsekretarza powo豉li

- Najpierw go powo豉 premier, jak sekretarza kiedy. Potem jeszcze m闚ili ludziom, 瞠 maj na niego g這sowa. My郵, 瞠 tego w鎩ta rzucili na g喚bok wod, a on p造wa nie umia i si utopi - prycha Jan.

- Na pewno jeste鄉y dumni, 瞠 ludzie nie dali si zwie嗆 - oznajmia Arek.

- Mnie to si wydaje, 瞠 za g這郾o by這 i dlatego tak wysz這 - zauwa瘸 kolejna mieszkanka. - I w Ko軼iele, i w urz璠zie, i te zabawy, to wszystko. Ludzie m闚ili, 瞠 za du穎 tego wszystkiego, za bardzo by這 nag這郾ione. Za du穎 Warszawy si najecha這.

Palcem na wodzie pisane

W鎩t Jacek Wilk do dzisiaj nie wie, dlaczego jego kontrkandydat dosta tak silne wsparcie. Cho przypomina, 瞠 jego te wsparli politycy Zjednoczonej Prawicy. Cho熲y minister Micha Cie郵ak, dzisiaj cz這nek Partii Republika雟kiej, czy Adam Bielan, z kt鏎ym mia nawet wsp鏊ne zdj璚ie. - Ale nie chcieli鄉y za mocno anga穎wa ministra. Starali鄉y si prowadzi typowo samorz康ow kampani - wyja郾ia. - Miejmy tylko nadziej, 瞠 鈔odki, kt鏎e by造 tutaj obiecane, rzeczywi軼ie dostaniemy - dodaje.

Dlaczego mieszka鎍y tak g這sowali? To nowemu w鎩towi te trudno ocenia, ale zauwa瘸, 瞠 r騜nica nie by豉 a tak du瘸. W ko鎍u zdecydowa這 150 g這s闚. - Spora cz窷 uwierzy豉 w obietnice - zaznacza w鎩t. - Ja zawsze w rozmowach z mieszka鎍ami m闚i貫m, jaka jest nasza sytuacja, jak to wygl康a od strony bud瞠towej. Tak, 瞠by wszystko wiedzieli - m闚i dalej. - Troch d逝瞠j dzia豉m w samorz康zie, w stra篡 ochotniczej cz這wiek si udziela, spo貫cznie dzia豉貫m. Mo瞠 cz窷 mieszka鎍闚 na to popatrzy豉 - zastanawia si, siedz帷 w swoim nowym gabinecie.

W鎩t Tucz瘼 Jacek Wilk w swoim nowym gabinecie Piotr Barejka

- Dlaczego?

- Taka s豉wa ma plusy i minusy. Je郵i chodzi o plusy, to mam nadziej, 瞠 przyjd zewn皻rzne 鈔odki, kt鏎e obiecano. Minusem jest, 瞠 ta kampania bardzo nakr璚i豉 mieszka鎍闚. Wielu chcia這by, 瞠by na drugi miesi帷 by造 ju 鈔odki i inwestycje. Ale to nie tak wszystko dzia豉, to wszystko trzeba pozyska, to jest czas, to nie jest takie proste.

W鎩t ubolewa te, 瞠 wszystkie obietnice s jak palcem na wodzie pisane. Bo cho listy intencyjne by造, obiecywano gminie tysi帷e z這tych, to jak dot康 do gminnej kasy nie wp造n窸a ani z這t闚ka.