Wiadomo, jak szkoły przygotują się na powrót uczniów. MEiN podaje szczegóły

Na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki przedstawiono informację na temat bezpiecznego powrotu do szkół w nowym roku szkolnym. - Powrót dzieci do szkół w trybie stacjonarnym jest naszą podstawową troską, tym, do czego się przygotowujemy - powiedziała wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Jak przekazała, w poniedziałek do szkół dotrą przez System Informacji Oświatowej wytyczne przeciwepidemiczne przygotowane przez MEiN wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Wytyczne to zbiór rekomendacji zawierających najważniejsze zasady bezpieczeństwa takie, jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione zagadnienia organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, a także postępowania w razie podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wiceminister wskazała, że dyrektorzy i samorządy zgodnie z tymi wytycznymi będą przygotowywać szkoły na powrót uczniów. Machałek zapowiedziała też szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się także spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami, spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online z udziałem przedstawicieli podmiotu leczniczego, adresowane do dyrektorów szkół na temat programu szczepień nastolatków.

- Najważniejsze w bezpiecznym powrocie będzie rzetelna informacja na temat szczepień i korzyści, jakie płyną ze szczepień - powiedziała Machałek. Podała, że po 20 sierpnia szkoły otrzymają pakiety edukacyjne. Będą to to filmiki edukacyjne na temat szczepień i bezpieczeństwa w szkołach, dostosowane do wieku uczniów, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu, opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MZ i GIS, konsultowane z Radą Medyczną.

Machałek poinformowała, że z 25 proc. dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat jest już zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19. - To się stopniowo zwiększa. Mamy nadzieję, że po naszych akcjach informacyjnych skala zaszczepionych dzieci i młodzieży będzie większa - powiedziała. Jak dodała, wśród uczniów w wieku 17-18 lat zaszczepionych jest około 40 proc. Mówiła, że niższy odsetek zaszczepionych młodszych uczniów wiąże się z tym, że szczepienia w tej grupie rozpoczęły się później.

Wiceminister podała także, że MEiN szacuje, że zaszczepionych przeciw COVID-19 jest około 70 proc. nauczycieli. Przypomniała, że nauczyciele zostali zgłoszeni do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień. Od lutego mogli się zgłaszać do szczepień. Tym samym łącznie zgłosiło się ok. 590 tys. osób. Dwie dawki preparatu przyjęło 474 312 pracowników systemu oświaty, a na uczelniach 67 410 osób. Machałek wskazała, że do tej liczby należy dodać nauczycieli, którzy zaszczepili się indywidualnie w ramach szczepień populacyjnych.

Wiceminister pytana była na konferencji, czy rozważane jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. - Jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, ale nie rozważamy wprowadzenia obowiązku szczepień dla nauczycieli - powiedziała. - Tak jak powiedziałam 70 proc. nauczycieli jest zaszczepionych. My liczymy, że od września będzie ich więcej. Natomiast bardzo mocno zachęcamy. To chcę powiedzieć jasno: jeśli chcemy dbać o siebie i o innych, to po prostu się zaszczepmy - podkreśliła.