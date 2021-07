Pogoda w niedzielę. Uwaga na burze i trąby powietrzne, szczególnie na południu i wschodzie

Zobacz wideo

W niedzielę będzie nadal burzowo, szczególnie na południu, w centrum i wschodzie kraju - powiedziała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Niewykluczone, że pojawią się trąby powietrzne. Na Podkarpaciu temperatura w dzień może wynieść do 30 st. C, podczas gdy na Dolnym Śląsku będzie spokojnie i znacznie chłodniej.

Burze w niedzielę

Synoptyk poinformowała PAP, że w nocy z soboty na niedzielę opady deszczu będą niewielkie, bez groźniejszych zjawisk. Przelotne burze będą występować jedynie na wschodzie i północy kraju.

- Z kolei w niedzielę do Polski wkroczy od południa i od południowego zachodu strefa opadów deszczu. W ciągu dnia będzie się przemieszczała powoli na północ. Największe opady prognozujemy na południu, w centrum i wschodzie - powiedziała Małgorzata Tomczuk.

Jak dodała, burze wystąpią przede wszystkim w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie. - Mogą to być silne burze z gwałtownymi zjawiskami, z intensywnymi opadami deszczu do 40-50 mm i z porywistym wiatrem nawet do 100 km/h. Niewykluczone, że gdzieś wystąpią trąby powietrzne - zaznaczyła synoptyk.

Spokój na zachodzie

W niedzielę w całym kraju możliwe są opady deszczu. Pojedyncze burze mogą pojawić się w niedzielę jeszcze na południowym wschodzie Mazowsza. - W Warszawie jest niewielkie prawdopodobieństwo burz, ale będzie dużo chmur i opady deszczu, zwłaszcza popołudniu - dodała Tomczuk.

Słabsze burze spodziewane są z kolei na Wybrzeżu i Pomorzu. Pogoda na zachodzie kraju będzie spokojniejsza, bez gwałtownych zjawisk.

Temperatura wyniesie w niedzielę od 18-19 st. C na Dolnym Śląsku do 30 st. C na Podkarpaciu.