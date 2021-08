Godzina "W". W całej Polsce zawyły syreny w hołdzie powstańcom warszawskim

Zobacz wideo

Godzina "W" była formalnym początkiem Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 rozpoczął się w stolicy Polski zryw niepodległościowy. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

By upamiętnić uczestników Powstania Warszawskiego w niedzielę punktualnie o godz. 17 w Warszawie i wielu miejscach Polski zostały włączone syreny alarmowe. Jednocześnie był to test sprawności syren wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

O to, aby jak co roku 1 sierpnia, w godzinę "W" warszawiacy uczcili minutą ciszy pamięć o zrywie, apelowali przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz władze stolicy. Warszawiacy odpowiedzieli na apel pozytywnie. Na dźwięk syren przystawali zarówno przechodnie, jak i samochody czy motocykle. Pojazdy zatrzymali również motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów. Uruchomili także sygnały dźwiękowe.

Jak co roku na rondzie Dmowskiego zgromadziło się kilka tysięcy osób. Mieszkańcy Warszawy i turyści przyszli z dziećmi. Nad tłumem powiewały biało-czerwone flagi. Większość zgromadzonych osób miała opaski z kotwicami Polski Walczącej oraz koszulki z patriotycznymi hasłami. Punktualnie o godzinie W część zgromadzonych osób odpaliła race. Zaśpiewano "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Na placu Zamkowym, wolontariusze, przechodnie i turyści utworzyli kotwicę - symbol Polski Walczącej. Akcja "Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego" odbywa się już po raz siódmy - i za każdym razem przyciąga rzesze uczestników i obserwatorów.

Gdy tylko zamilkły syreny, z ul. Jana Kilińskiego wyruszył Marsz Milczenia '44. Jego uczestnicy trzymali w rękach biało-czerwone flagi. Przeszli ul. Długą do Arsenału, Aleją Solidarności, Jana Pawła II, a potem Grzybowską.

Marsz narodowców: "Tu jest Polska"

Drugi marsz zorganizowały środowiska narodowe. Jego uczestnicy szli z transparentem "Stop totalitaryzmom", do których jego twórcy zaliczyli także osoby LGBT. Po godz. 18 marsz dotarł na plac Krasińskich, gdzie pod pomnikiem Powstania Warszawskiego stała grupka osób z białymi kwiatami, sympatyzująca z ruchem Obywateli RP i Strajkiem Kobiet. Służby porządkowe marszu natychmiast odgrodziły ich wysokimi płachtami.

Organizatorzy marszu narodowców zdjęli ze stojaków przy pomniku dwie flagi Unii Europejskiej, mówiąc, że "tu jest Polska". Zastąpili je biało-czerwonymi flagami, obiecując, że te europejskie "oddadzą w całości". Marsz zakończył się złożeniem kwiatów pod pomnikiem i koncertem.

Biało-czerwone na tramwajach, budynkach i mostach

Także mieszkańcy Krakowa złożyli hołd powstańcom warszawskim - na Rynku Głównym uczcili ich pamięć minutą ciszy. Na budynkach użyteczności publicznej i środkach transportu zbiorowego zawisły biało-czerwone flagi. Wieczorem w tych barwach zostały podświetlone: kładka ojca Bernatka, estakada tramwajowa Lipska-Wielicka, Tauron Arena Kraków oraz wieża telewizyjna na Krzemionkach. Na Małym Rynku zorganizowano koncert patriotycznych pieśni "Kadrówka 1914".

W Poznaniu uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - z udziałem mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, a także kombatantów - odbyły się tradycyjnie pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

We Wrocławiu oficjale uroczystości rozpoczęły się tuż przed godz. 17 pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie m.in. złożono kwiaty i odbył się apel pamięci.

W Gdańsku podczas uroczystości na Targu Rakowym przy obelisku Polskiego Państwa Podziemnego przemawiał powstaniec warszawski i żołnierz AK prof. Jerzy Grzywacz, ps. Tapir. - Z olbrzymim wzruszeniem wysłuchałem tych syren, które miały uczcić pamięć 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Myślę, że dla moich przyjaciół powstańców, których jest tu kilkoro (…) - chociaż upłynęło tyle czasu, to pamięć o powstaniu jest dla nas bardzo droga, leży nam na sercu - powiedział prof. Grzywacz, prezes Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prof. Grzywacz nie krył wzruszenia, że niedzielne uroczystości zgromadziły tak wielu uczestników. Wyraził nadzieję, że pamięć o zrywie Polaków z 1944 roku "przetrwa wieki".

Prezydent: Rzeczpospolita nawet podeptana przez wroga, podnosi się

W uroczystościach z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięli udział najważniejsi przedstawiciele państwa: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Prezydent Duda złożył wieniec przed tablicami na fragmencie muru fabryki J. Franaszka w Warszawie - miejscu pamięci o zamordowanych przez Niemców siedmiu tysiącach mieszkańców warszawskiej Woli. Podkreślał, że 1 sierpnia to dzień wyjątkowy dla wszystkich Polaków. - To dzień pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego, o tych, którzy nie wahali się stanąć do walki, chciałby się powiedzieć - z bronią w ręku, ale prawda jest taka, że w większości przypadków nie mieli broni - mówił prezydent.

Zwrócił też uwagę na niezłomność tych warszawiaków, którzy choć sami nie walczyli, to wspierali powstańców. "Byli z nimi do samego końca, w straszliwych warunkach, najczęściej w piwnicach. Przetrwali po to, żeby wypędzeni po powstaniu wrócić i odbudować swoje miasto - zaznaczył Duda.

- To jest właśnie - wierzę w to głęboko - symbol nie tylko Warszawy, ale to jest także symbol całej Rzeczypospolitej, że Rzeczpospolita nawet podeptana przez wroga, nawet pobita, nawet zniszczona za każdym razem podnosi się niezłomnością nas wszystkich, poprzez pokolenia, poprzez zabory, odzyskanie niepodległości, wojnę 1920 roku, II wojnę światową, okupację, właśnie Powstanie Warszawskie, okres komunizmu i żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli po to, żeby komunistów pokonać, po to, żeby mieć wolną Polskę - mówił prezydent.

Przypomniał też ruch Solidarności, który koniec końców przyniósł wolność i suwerenność nie tylko Polsce, ale też wielu innym narodom europejskim. - Przecież to dzięki Solidarności upadła żelazna kurtyna. Kiedy więc mówimy o bohaterstwie, to trzeba jasno i mocno powiedzieć: ten bilans całościowy jest dodatni, a więc było warto, bo pewnie nie byłoby tej wolności, gdyby nie tamto bohaterstwo, gdyby nie tamta krew, gdyby nie tamto poświęcenie. Cześć i chwała bohaterom - powiedział Andrzej Duda.

Donald Tusk: Nie możemy zwątpić w wolność

Do 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odnosili także politycy obozu rządzącego i opozycji w mediach społecznościowych.

"Kiedy połowa Europy zginała karki pod jarzmem niemieckiego okupanta, a druga połowa z okupantami współpracowała, Warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie. 1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie i w całej Polsce, oddajemy hołd bohaterom Powstania Warszawskiego" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Bohaterów Powstania Warszawskiego czcimy nie tylko w rocznicę godziny W. Pamiętamy o największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Wyzwolenie stolicy Polski - zanim wkroczą Sowieci - się nie powiodło, ale bój o wolność ukształtował kolejne pokolenia" - dodał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Nie możemy zwątpić w wolność. Jesteśmy to winni Powstańcom. Chwała Bohaterom!" - stwierdził były premier Donald Tusk i załączył okolicznościowy film.

"77 lat temu Warszawiacy chwycili za broń, by walczyć o wolność w #PowstanieWarszawskie. Pamiętajmy o bohaterstwie Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. W godzinę „W" przystańmy, oddając Im hołd. Niech pamięć o Nich nas zawsze łączy, nigdy nie dzieli" - zaapelował szef PSL Władysław Kosiniak Kamysz.

Powstanie Warszawskie - planowane na kilka dni - trwało ponad dwa miesiące - do 2 października 1944 r. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.