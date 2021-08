Mniej owoców i mleka dla uczniów. Zamiast gruszek i śliwek dostaną więcej marchwi

"Program dla szkół" to unijny projekt polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów "Owoce i warzywa w szkole" i "Mleko w szkole". Unia chce, by państwa członkowskie zapewniały uczniom owoce i mleko, ale ich ilość regulują krajowe rozporządzenia. To najnowsze polskie jest właśnie konsultowane.

REKLAMA

W projekcie rozporządzenia na rok szkolny 2021/2022 zmieniły się terminy dostarczania jedzenia dla uczniów, a także same produkty. Zmniejszono np. liczbę porcji udostępnianych dla szkół - mleka z 42 do 34 porcji na semestr, a owoców i warzyw z 44 do 38 porcji. Zwiększono też minimalną liczbę porcji marchwi oraz zmniejszono minimalną liczbę porcji jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, soków owocowych, rzodkiewek, papryk słodkich, mleka, jogurtu oraz kefiru.

Na rok szkolny 2021/2022 rząd chce przeznaczyć na ten cel 128 mln zł, czyli tyle samo, co w ubiegłym roku. Natomiast mniej pieniędzy na ten cel trafi z UE. Będzie to 220,8 mln euro wobec 250 mln euro w ubiegłym roku. Powodem jest wyjście z UE Wielkiej Brytanii, która, choć miała przyznane środki, nie korzystała z nich. W rezultacie budżet programu dla Polski zmniejszył się o ponad 12 proc.

Walka z otyłością

Celem programu żywieniowego jest przeciwdziałanie spadku spożycia świeżych owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych, szczególnie wśród dzieci. Jest to związane z coraz powszechniejszym występowaniem otyłości wśród dzieci wywołanej niewłaściwymi nawykami żywieniowymi (jedzenie wysoko przetworzonych produktów o dużej zawartości cukru, soli, tłuszczów lub dodatków do żywności).

Grupą docelową programu dla szkół objęte są dzieci z klas I- V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, a także uczniów klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych. Warzywa, owoce i mleko dzieci otrzymują bezpłatnie. W Polsce jest ponad 14,5 tys. szkół podstawowych, do których uczęszcza do klas I-V ponad 1,8 mln dzieci.

Realizację programu dla szkół nadzoruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który m.in. zatwierdza dostawców produktów do szkół, a także zajmuje się ich rozliczaniem.