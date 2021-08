Bydgoszcz zaprasza Kryscinę Cimanouską. Władze miasta oferują mieszkanie i wsparcie zawodowe

Zobacz wideo

W poniedziałek biegaczka Kryscina Cimanouska, która dzień wcześniej zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Tokio, otrzymała w ambasadzie RP polską wizę humanitarną. Polscy dyplomaci zaoferowali jej opiekę i pomoc w podróży do Polski. Jeszcze w niedzielę w Tokio pomocy udzielili jej pracownicy japońskiego MSZ, sprawą zajął się MKOl.

REKLAMA

Według informacji Domu Białoruskiego w Warszawie Cimanouska ma w środę przylecieć do Polski. Jeszcze nie wiadomo, gdzie konkretnie się zatrzyma i czy władzom uda się sprowadzić do kraju jej rodzinę. Jednak już teraz pomoc zaoferował jej m.in. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

- Prezydent skierował do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wyraża natychmiastową gotowość i chęć wsparcia ze strony Bydgoszczy w zakresie mieszkania, wsparcia zawodowego i sportowego - powiedziała reporterce TOK FM rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak.

Jak dodała, Bydgoszcz może być dla Cimanouskiej doskonałym miejscem do kontynuowania sportowej kariery. - Miasto posiada obiekty sportowe, które pod względem infrastruktury są jedne z najlepszych i najbardziej funkcjonalnych w Polsce. Mamy Stadion Zawiszy, który jest regularnie areną międzynarodowych rywalizacji lekkoatletów. Ponadto siłą naszego bydgoskiego ośrodka jest wykwalifikowana kadra szkoleniowa, której podopieczni zdobywają medale mistrzostw świata, Europy i igrzysk olimpijskich - stwierdziła Stachowiak.

Władze Bydgoszczy mają już doświadczenie w pomaganiu uchodźcom politycznym. Od kilku miesięcy pomagają rodzinom z Białorusi, które ucierpiały w wyniku prześladowań reżimu Aleksandra Łukaszenki. - Te rodziny mają dach nad głową, wsparcie w zawodowym i życiowym rozwoju - zapewniła rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy.

Premier: Może liczyć na wsparcie i solidarność ze strony Polski

Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku poinformował, że rozmawiał z Cimanouską. Zapewnił, że znajduje się ona pod dobrą opieką i jest bezpieczna. "Zapewniłem ją, że może liczyć na wsparcie i solidarność ze strony Polski. W najbliższych dniach przyleci do Warszawy, gdzie będzie mogła rozwijać się bez przeszkód oraz, jeśli wyrazi taką wolę, otrzyma dalszą pomoc" - czytamy we wpisie szefa rządu.