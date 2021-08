Marian Banaś chce odwołania wiceprezesa NIK Tadeusza Dziuby. Wnioski do marszałek Sejmu i prokuratury

Marian Banaś wystąpił do marszałek Sejmu o odwołanie Tadeusza Dziuby ze stanowiska wiceszefa Najwyższej Izby Kontroli. Skierowano również zawiadomienie do prokuratury w sprawie wiceszefa NIK-u. - Wiceprezes Tadeusz Dziuba swoim działaniem zmierza do paraliżu Najwyższej Izby Kontroli - ocenił Tomasz Sobecki.

Sławomir Kamiński, Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta