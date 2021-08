Jak informuje krakowska "Gazeta Wyborcza", w wyniku trwających przez kilka godzin opadów deszczu zalane zostało m.in. "rondo Mogilskie, tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, wiadukty na ul. Prądnickiej czy Wrocławskiej". W dzielnicy Bieżanów z brzegów wystąpiła rzeka Serafa, która zalała kilka ulic i budynki.

REKLAMA

Tam sytuacja nadal jest bardzo trudna. Poziom wody jest tak wysoki, że część mieszkańców - pięciu zalanych ulic - została uwięziona w swoich domach i mieszkaniach.

Jak powiedział w rozmowie z TOK FM Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży, nadal poziom wody jest "zbyt wysoki, by wypompować wodę z piwnic i najniżej położonych posesji". - Workujemy cały czas piasek, dostarczamy go do mieszkańców - dodał.

W ratowniczej w całym Krakowie uczestniczy ponad 100 strażaków, z czego około 40 strażaków zaangażowanych jest w rejonie Bieżanowa.

Udrożnione zostały już przejazdy pod wiaduktem na ul. Prądnickiej. Tramwaje kursują też pod rondem Mogilskim i tunelem KST. Z powodu podtopienia nie ma przejazdu m.in. przez ul. Pułkownika Dąbka, Lublańską i Kalwaryjska w Woli Radziszowskiej.

Ponad 1100 interwencji strażaków

- Ponad 1120 interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby z powodu ulewnych deszczów w woj. małopolskim - podał wojewoda Łukasz Kmita.

Jak poinformował st. kpt. Bartłomiej Rosiek, w powiecie krakowskim trudna sytuacja była w gminie Zielonki, gdzie mieszkańcy tej miejscowości zmagali się z wezbraną rzeką Białuchą. W nocy zalała ona drogę wojewódzką 794, która według relacji strażaków powinna być już przejezdna.

Z informacji przekazanych przez wojewodę wynika, że podtopionych zostało łącznie 701 budynków, a 107 odcinków dróg lokalnych i wojewódzkich zostało zalanych. W nocy nieprzejezdna była droga wojewódzka nr 794 w Zielonkach, wciąż zablokowana jest droga wojewódzka nr 958 w Rabie Wyżnej z powodu osuwiska ziemi.

Utrudnienia na kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały w piątek rano, że na trasie z Krakowa do Zakopanego, na odcinku między Rabą Wyżną a Sieniawą w nocy wstrzymany został ruch pociągów. Ulewne deszcze spowodowały uszkodzenie terenu obok toru.

Ze względów na bezpieczeństwa wprowadzono komunikację zastępczą: Przewozy regionalne, Polregio - komunikacja zastępcza na odcinku Chabówka Zakopane. PKP Intercity - za dwa pociągi zastępcza komunikacja autobusowa pociąg Karpaty relacji Gdynia Zakopane ( ZKA na odc. Chabówka Zakopane) i pociąg Witkacy relacji Gdynia - Zakopane (ZKA na odcinku Zakopane Kraków).

Podróżni o zmianach w komunikacji informowani są na stacjach, przystankach oraz w pociągach.

Na miejscu są służby techniczne Polskich Linii Kolejowych. Na bieżąco oceniany jest stan toru oraz możliwość zabezpieczenia i wznowienia ruchu pociągów.

Prognoza pogody na piątek

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego powiedział PAP, że w dziś pogoda będzie zróżnicowana i podzieli kraj na wschód i zachód. Ogórek wyjaśnił, że na wschodzie nadal będzie pochmurno i deszczowo. Padać będzie głównie na Podlasiu, Mazurach, Mazowszu, w Łódzkiem, częściowo w Świętokrzyskiem czy na północy w Lubelskiem.

Na pozostałym obszarze opady będą śladowe, a na krańcach południowych zachodnich może dochodzić do burz. Poza tym - jak podkreślił synoptyk - zachód będzie bardziej pogodny i słoneczny.

Różnicę będzie także widać pod względem temperatury. Termometry na wschodzie wskazywać będą ok. 15-16 stopni, zaś na zachodzie - nawet do 25-26 stopni.