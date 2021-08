"Już teraz dla ziemniaka w Polsce robi się zbyt ciepło". Jak zmiany klimatu zmienią nasz jadłospis?

Zobacz wideo

Od kilku lat jednym z największych wyzwań dla polskich rolników jest susza. Występuje praktycznie co roku, jeśli nie na terenie całego kraju, to w części województw. Europejskiej Agencji Środowiska już kilka lat temu w raporcie ostrzegała, że uprawom rolniczym poza suszami zagrażają fale bardzo wysokich temperatur i powodzie. Wszystkie te zjawiska to skutek zmian klimatycznych.

Jak ostrzegał w TOK FM prof. Bogdan Chojnicki, katastrofa klimatyczna może spowodować, że niedługo niektórych warzyw nie będzie można uprawiać w Polsce.

- Np. dla ziemniaka w Polsce robi się zbyt ciepło. Ziemniak jest zagrożony. Już teraz zaczynają go wypierać inne rodzaje warzyw. Mamy np. kukurydzę, która jest odporna na upały i nawet sobie dobrze radzi z niedoborami wody. Chociaż proszę spojrzeć na pola wokół nas, są miejsca na zachodzie kraju, gdzie nawet ona walczy o przetrwanie. Mówi się też o słoneczniku i o soi. Z tym że tutaj wymagania glebowe tych upraw będą nas ograniczać - tłumaczył ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

"Wkrótce produkcja żywności może być tam nie tyle utrudniona, co niemożliwa"

- Wzrost temperatury ma miejsce we wszystkich krajach. W tych południowych jest skrajnie duży. To oznacza, że wkrótce produkcja żywności może być tam nie tyle utrudniona, co niemożliwa. A ponieważ rynek żywnościowy jest globalny, to każde jego zaburzenia mają konsekwencje też dla Polaków. Widać, że nasze rolnictwo będzie stawiane przed nowymi wyzwaniami - podkreślił prof. Chojnicki w rozmowie z Maciejem Głogowskim.

Ekspert zwrócił uwagę na to, że obecnie na świecie produkujemy tak dużo żywności, jak tylko to możliwe, a populacja ludzi i jej potrzeby gwałtownie rosną. - Zaburzenia produkcji żywności są naprawdę bardzo poważnym problemem i pogrążają cały system. Obawiam się, że globalna zmiana pogorszy nasze funkcjonowanie - stwierdził.

Gość TOK FM cytował dane dotyczące wydatków na żywność. W Polsce obecnie wydajemy na to 20-30 proc. naszych dochodów. Dla porównania w Afryce Północnej, gdzie zmiany klimatyczne wywarły większy wpływ na rolnictwo, ludzie wydają ok. 80 proc. dochodów na żywność. Trzeba brać pod uwagę, że taki scenariusz może czekać cały świat.