Do "Wielkiego Protestu w obronie Wolnych Mediów i Wolnego Słowa" dołączyło już prawie 80 miejscowości w całej Polsce. Największa manifestacja ma rozpocząć się we wtorek o godz. 18 przed Sejmem. - Absolutnie wszyscy staną wspólnie w obronie wolnych mediów. To jest podstawa demokratycznego państwa, bo za wolnymi mediami idą wolni ludzie, a za wolnymi ludźmi idzie wolna Polska. To będą dziennikarze, prawnicy, organizacje obywatelskie - zapowiadał w TOK FM przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji Jakub Karyś. - Po zawłaszczeniu mediów my naprawdę nie będziemy wiedzieć, co się w tym kraju dzieje. To jest potężne zagrożenie - dodawał.

Organizatorem protestu jest nie tylko KOD, ale również Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Akcja Demokracja, Obywatele RP, Protest z Wykrzyknikiem, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Partia Zieloni.

"My, obywatele o rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny – stajemy razem – by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce" - piszą organizatorzy.

Protesty odbędą się we wszystkich największych miastach w Polsce. Poza tym do akcji dołączają kolejne mniejsze miasta, m.in. Mrągowo, Bolesławiec, Zgorzelec, Chrzanów, Bochnia czy Dębica. Na stronie KOD dostępna jest mapa z aktualnymi informacjami o planowanych protestach.

Koncesja TVN24 wygasa za półtora miesiąca

Przypomnijmy, że koncesja dla TVN24 wygasa 26 września. TVN Grupa Discovery wystąpiła o jej przedłużenie na początku 2020 roku. Od 28 lipca trwa również zbiórka podpisów pod apelem dziennikarzy w obronie TVN, a pd listem otwartym podpisało się już ponad 700 osób.

W tym tygodniu Sejm ma się zająć projektem zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, który nazywany został "lex TVN", bo uderza głównie w amerykańskiego nadawcę Discovery, właściciela tej stacji. W tej sprawie protestowali kilkukrotnie amerykańscy politycy. W połowie tygodnia specjalny list z ostrzeżeniem w tej kwestii napisali senatorowie ze Stanów Zjednoczonych. W piątek dołączyła do nich grupa kongresmenów. Członkowie amerykańskiej Izby Reprezentantów zwracają uwagę, że przyjęcie nowej ustawy wpisze się w - tu cytat - "niepokojący trend dotyczący niezależnych mediów w Polsce".

Projekt złożony przez posłów PiS przewiduje, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.