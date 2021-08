Warszawa. Matka pobitego dziecka trafi do aresztu. Przyznała się do zarzutu znęcania

Informacje na temat piątkowej interwencji przekazywała wcześniej stołeczna policja. Zgłoszenie o pobiciu niemowlęcia wpłynęło do funkcjonariuszy ok. godz. 14 w piątek. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na warszawskim Bemowie. Na miejsce wezwano karetkę, która przewiozła niemowlę do szpitala. Do sprawy zatrzymano matkę dziecka.

Jak poinformował PAP prok. Marek Skrzetuski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w tę sobotę prokurator postawił kobiecie zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą nieporadną ze względu na wiek, po czym przesłuchał ją w charakterze podejrzanej. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła częściowe wyjaśnienia. Dzień później sąd przychylił się do wniosku prokuratora i postanowił o zastosowaniu wobec niej trzymiesięcznego aresztu.

Śledztwo pozostaje w toku i koncentruje się na dokładnym wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, w tym zbadaniu kwestii poczytalności podejrzanej w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu.

Stan dziecka jest dobry, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "W związku z koniecznością zapewnienia pokrzywdzonemu niemowlęciu stosownej opieki, prokurator zwrócił się z oddzielnym wnioskiem również do sądu rodzinnego, który orzekł już o ustanowieniu tymczasowej pieczy zastępczej nad dzieckiem, a także zarządził zbadanie warunków rodzinnych, w jakich dotychczas się znajdowało" - przekazała prokuratura.