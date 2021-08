Zobacz wideo

"Gazeta Wyborcza" nazywa partnerkę prezesa Orlenu Paulinę Salę, beneficjentką "dobrej zmiany". I wymienia listę spółek skarbu państwa, w których od lat robi karierę. "Od 22 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2019 r. była członkiem rady nadzorczej PKP Cargo Terminale, a 2 sierpnia 2016 r. została też wpisana do rady nadzorczej PKP Cargo Centrum Logistycznego Medyka-Żurawica Sp. z o.o" - czytamy.

"Od 25 września 2017 r. do 18 stycznia 2021 r. zasiadała w radzie nadzorczej RCEkoenergii, spółki z Czechowic-Dziedzic należącej do Grupy Lotos. Od 27 października 2016 r. do chwili obecnej Sala jest również członkiem rady nadzorczej bieruńskiej firmy NitroERG. To największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych, należący do KGHM" - wymienia dalej "GW".

Warto przypomnieć, że Paulina Sala pojawiała się w publikacjach "GW" już wcześniej, gdy gazeta informowała o tym, że Daniel Obajtek kupił ze swoją partnerką apartament na warszawskim Bemowie z blisko milionową zniżką. Wkrótce po tym, jak podaje "GW", weszła do rady nadzorczej Lotos Oil.

"Teraz, jak ustaliliśmy, Sala pojawiła się w kolejnej spółce skarbu państwa - Enerdze Operator, dystrybutorze prądu w północnej i środkowej części Polski. To spółka należąca do grupy kapitałowej Energi SA, państwowego koncernu, którego prezesem był Obajtek, zanim zimą 2018 r. przesiadł się na fotel szefa Orlenu. Już jako szef paliwowego giganta doprowadził do przejęcia przez Orlen kontroli nad Energą, która stałą się częścią grupy Orlen" - czytamy dalej.

Dziennikarze "GW" zapytali również spółkę, czy nowa posada partnerki Daniela Obajtka nie łamie tzw. uchwały sanacyjną, którą PiS chce walczyć z nepotyzmem. Dostali wymijającą odpowiedź, a Energa-Operator nie odniosła się wprost do kwestii nepotyzmu.

"Ustanowienie prokury jest umocowaniem przez zarząd spółki danej osoby do dokonywania określonych czynności sądowych i pozasądowych w imieniu spółki. Nie należy więc traktować prokury jako odrębnej funkcji czy też stanowiska. Jest to umocowanie istotne dla sprawnego wykonywania zadań" - odpowiedział Grzegorz Baran, koordynator ds. kontaktów z mediami.