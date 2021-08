Zobacz wideo

Czym właściwie jest przynoszący piekielny gorąc Lucyer? Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski przyznał, że teraz trudno to rozstrzygnąć, bo to nazwa jednocześnie wyżu, jak i fali upałów, czyli ciepłego zwrotnikowego powietrza, które napłynęło nad Europę. - Nazwali to najprawdopodobniej meteorolodzy z Włoch - mówił gość TOK FM. - Taka piekielna temperatura już jest we Włoszech, ale w kolejnych dniach również będzie na półwyspie Iberyjskim i Bałkanach. Dwa dni temu we Włoszech pobito rekord dla Europy, jeżeli chodzi o najwyższą temperaturę, to 48,8 stopnia - przypominał.

Jak mówił Walijewski, dzisiaj temperatury w granicach 48 stopni Celsjusza mogą być w Hiszpanii i nie wykluczał, że w najbliższym czasie padnie kolejny europejski rekord. Wyjaśniał też, że nad basenem morza Śródziemnego występuje zjawisko "kopuły cieplnej", która przykryła kraje południowej Europy i wywołała tam "efekt inwersji". - Zazwyczaj temperatura wraz z wysokością spada, tutaj jednak ona się jeszcze bardziej podnosi. Stąd te rekordy - tłumaczył.

Zjawisko robi jeszcze większe wrażenie, jeśli przypomnimy, że na północy Hiszpanii w styczniu 2021 roku zanotowano najniższą temperaturę w historii pomiarów w tym kraju, -34,1 stopnia Celsjusza. - A dzisiaj może być tam 46- 48 stopni Celsjusza. Rozpiętość temperatury to 80 stopni, to jest ogromna amplituda - zauważał Walijewski.

Kurt i Lucyfer grasują nad Europą

Rzecznik IMGW przewidywał, że w najbliższym czasie wyż w krajach południowej Europy nieco osłabnie, a przez to w przyszłym tygodniu temperatury nieco się obniżą. Nadal jednak będzie bardzo upalnie, bo temperatury utrzymają się w granicach 35-38 stopni. - Jeżeli chodzi o północ Europy, to tutaj mamy do czynienia z niżem - mówił dalej. Jak dodał, niż ten nazwano "Kurt".

- Przyniesie nam ochłodzenie i w Polsce będzie ono bardzo widoczne. Na tyle, że w pewnym momencie na termometrach z 25-27 stopni zrobi się zaledwie 19-20. Tak będzie w przyszłym tygodniu - mówił Walijewski. - Efekt jest taki, że to gorące powietrze na północ Europy nie dotrze lub zostanie wypchane przez niż, a na południu będzie się utrzymywało - tłumaczył.

Zaznaczał też, że fala upałów jest tragiczna w skutkach, bo nie tylko zagraża zdrowiu, przynosi straty rolnikom, ale wciąż utrzymuje się bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w krajach, gdzie i tak płoną hektary lasów. IMGW informuje również, że lipiec można zaliczyć do "ekstremalnie ciepłych" miesięcy. - Będziemy coraz częściej obserwowali właśnie takie napływy bardzo ciepłego powietrza do Europy. To jest efekt tego, co człowiek uczynił przez ostatnie kilkadziesiąt lat - podsumował.