Medal od prezydenta przekazał rodzicom tragicznie zmarłego Ernesta Banacha przedstawiciel kancelarii prezydenta Łukasz Rzepecki. Prezydent Duda przesłał także wieniec pogrzebowy. Na trumnie Ernesta koledzy z drużyny piłkarskiej Mazur Pisz położyli jego klubową koszulkę z nr 9. Koledzy piłkarze wraz ze strażakami i policjantami pełnią wartę przy trumnie chłopca.

Na pogrzeb Ernesta przyszły tłumy, ludzie nie mieszczą się w kościele. Prowadzący nabożeństwo ksiądz nazwał chłopca "naszym bohaterem".

W Piszu od środy trwa żałoba. - Flagi na masztach zostały przepasane kirem i opuszczone do połowy. W taki sposób składamy hołd naszemu młodemu bohaterowi, z którego jesteśmy dumni. Chłopiec oddał życie za innych, uratował dwoje dorosłych ludzi, a sam zginął – powiedział burmistrz Andrzej Szymborski. Zapowiedział też, że zmarły nastolatek otrzyma także tytuł zasłużonego dla miasta Pisza.

Pisz. Ernest zginął ratując ludzi

We wtorek 10 sierpnia po południu na rzece Pisie w Piszu łódź zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. W wyniku porażenia prądem do wody wpadł sternik łodzi i jeden z załogantów. Będąca na jachcie załoga zaczęła wzywać pomocy. Wówczas przechodzący obok 14-latek rozebrał się i wskoczył do rzeki. MOPR podał w środę, że chłopiec, "jednego z poszkodowanych odwrócił twarzą do góry i położył na kamizelkach ratunkowych".

Niestety, w czasie, gdy chłopiec ratował żeglarzy, ponownie doszło do wyładowania elektrycznego i chłopiec został rażony - zniknął pod wodą. Strażacy odnaleźli go po godzinie poszukiwań na dnie rzeki Pisa.

Ernest Banach miał we wrześniu rozpocząć naukę w liceum.