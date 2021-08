"Ostentacyjnie niszczy pani rządy prawa i konkretnego człowieka". Pełnomocnik zawieszonego sędziego ostro do I Prezes SN

"Kolaboruje pani z politykami w sprawie zmian w sądownictwie" - napisał do I Prezes Sądu Najwyższego pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna, który niezgodnie z prawem został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną i dotąd nie wrócił do pracy, mimo że tak nakazał Sąd Okręgowy w Olsztynie. Pismo mecenasa Michała Romanowskiego ma formę listu otwartego i zawiera wezwanie do wykonania wyroku ws. sędziego Juszczyszyna.

