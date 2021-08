W biurze nie tylko pracujemy: Tu się spotykamy, rozmawiamy, żartujemy, czasem kłócimy. "To tworzy poczucie bycia częścią wspólnoty"

Jak pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne?

Lęk, bezsenność, zwiększone spożycie alkoholu i zanik energii. Brzmi znajomo? Większość z nas odczuwa psychologiczne skutki pandemii i zamknięcia w domach. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna" w zeszłym roku lekarze wystawili 1,5 mln zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych, a ponad ¼ zwolnień dotyczyła depresji, przy której lecząco działa relacja. A przecież miejsce pracy to także miejsce spotkań, tworzenia relacji.

Mit multitaskingu - to się nie sprawdza

Wiele osób chwali się wielozadaniowością, ale czy naprawdę można efektywnie wykonywać kilka czynności jednocześnie? Zuzanna Piechowicz w podcaście "Witaj w biurze" przekonuje, że nie jest to możliwe. I przytacza konkretne badania na ten temat. Według neurobiologów to, co nazywamy multitaskingiem, jest tak naprawdę szybkim przełączaniem się między zadaniami, a co za tym idzie bardziej wyczerpującym dla nas przy jednocześnie dłuższym i mniej efektywnym wykonaniu zadania.

Jak budować dobre relacje, pracując zdalnie

Dobre relacje w miejscu pracy służą nie tylko pracownikom i pracowniczkom, ale także firmie, bo jak się okazuje, podnoszą one efektywność zespołu. A to, co służy dobrym relacjom, czyli wspólna kawa, rozmowa, wyjście na obiad w dobie pracy online nie jest takie łatwe. - Ile razy zadzwoniliście do kolegi z pracy bez większego powodu, a ile razy zrobiliście to, pracując w biurze? – pyta Zuzanna Piechowicz, wskazując, że takie drobne gesty służą relacjom.

Sekret udanej współpracy w zespole

Ogromną wartość relacji dla pracy zespołowej pokazał Projekt Arystoteles przeprowadzony przez firmę Google. Pracowało przy nim wielu statystyków, psychologów, socjologów, ekspertów od psychologii zarządzania, analityków i innych badaczy. Wszyscy oni przyglądali się temu, jak 180 zespołów pracuje w Google. Badacze szukali przepisu na idealny zespół. Bezskutecznie. Przełom nastąpił, gdy menedżer Matt Sakaguchi zebrał zespół i rozmowę z nimi zaczął od tego, że zdiagnozowano u niego zaawansowany nowotwór. Po tym wyznaniu inni członkowie zespołu zaczęli dzielić się swoimi historiami. Szczerość zaowocowała bardzo efektywną pracą. O dwóch czynnikach sprawiających, że grupy działają efektywniej w podcaście „Witaj w biurze":

Biurowe rytuały znaczą więcej niż nam się wydaje

A jeśli już mowa o pracy w biurze, to jakie towarzyszą nam tam rytuały i zwyczaje? Wspólne lunche w piątki, wspólna kawa bywają bardzo niedoceniane. A jak przekonują Kursat Ozenc i Margaret Hagan, autorzy książki "Kreatywne rytuały przydatne w pracy", rytuały mogą zmienić kulturę organizacyjną i w przeciwieństwie do odgórnych wytycznych, zmieniają sposób pracy przez inicjatywy oddolne. Pomagają rozbudzać kreatywność, pomagać w rozwiązywaniu konfliktów. O tym, jakie rytuały panują w różnych biurach, można posłuchać w tym podcaście: