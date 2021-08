Koniec ery Zbigniewa Bońka. PZPN ma nowego prezesa

Zobacz wideo

- Dziękuję za zaufanie. To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Zapraszam wszystkich do współpracy, żebyśmy mogli się rozwijać. Obiecuję ciężką pracę, proszę was o wsparcie, bo łączy nas piłka - powiedział do delegatów w bardzo krótkim wystąpieniu nowy prezes Cezary Kulesza.

Zbigniew Boniek, dotychczasowy prezes PZPN, pełnił tę funkcję od 26 października 2012 roku. W 2016 wygrał po raz kolejny. Kadencja miała zakończyć się w 2020, lecz z uwagi na pandemię została przedłużona do 2021 roku.

Podczas środowego zjazdu oznajmił, że "zostawia związek w bardzo dobrej kondycji pod każdym względem". - W ostatnich ośmiu latach zorganizowaliśmy najwięcej imprez międzynarodowych ze wszystkich europejskich federacji. Nasz związek na arenie zagranicznej jest szanowany - mówił.

Boniek, który został prezesem honorowym PZPN. Powiedział, że związek zostawia "na plusie" i zapewnił, że nowy prezes będzie mógł zawsze liczyć na jego wsparcie.

Cezary Kulesza. Nowy prezes PZPN

Cezary Kulesza od początku był faworytem głosowania. Zapewnił sobie poparcie m.in. większości wojewódzkich związków piłki nożnej. Jest dobrze znany federacji, bo od 2012 roku zasiada w zarządzie PZPN, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. W przeszłości był prezesem Jagiellonii Białystok.

