Dworczyk: Ewakuowani z Afganistanu trafią do ośrodków urzędu ds. cudzoziemców i hoteli. To na razie pół tysiąca osób

Jak poinformował szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk - do Polski uciekło przed talibami - ponad pół tysiąca Afgańczyków. Ewakuacja wciąż trwa. Część z nich trafi do ośrodków dla cudzoziemców, część do specjalnie przygotowanych hoteli.

