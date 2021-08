Na to, by Straż Graniczna cofała na granicę każdego cudzoziemca, któremu uda się przedostać do Polski, pozwala rozporządzenie podpisane przez wiceministra Macieja Wąsika. Przepisy krytykują prawnicy. - Rozporządzenie nie może w żaden sposób zmienić konwencji genewskiej, ani znieść jej obowiązywania - argumentuje Marta Górczyńska, która od lat zajmuje się pomaganiem migrantom.

