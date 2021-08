Sterczewski: Nie chciałem przekraczać żadnej granicy. To propaganda rządowa

Zobacz wideo

Poseł KO Franciszek Sterczewski (KO) wczoraj (24 sierpnia) próbował przedrzeć się przez kordon Straży Granicznej, by dostarczyć koczującym po białoruskiej stronie granicy z Polską migrantom torbę z kocami i lekami. "Jestem cały i zdrowy. Niedługo napiszę więcej co tam się działo i jak wygląda podłość tego państwa wobec cierpienia niewinnych osób. Dziękuję za Wasze wsparcie i pozdrawiam wszystkich serdecznie z Usnarza Górnego!" - napisał później Sterczewski na Twitterze.

REKLAMA

Jak mówił w rozmowie z TOK FM, starał się wykonywać swoje poselskie obowiązku. – Mam prawo podejść do każdej granicy kraju i skontrolować, jak funkcjonują służby. Przez ponad pół godziny tłumaczyłem to funkcjonariuszom w Usnarzu. Nie byli w stanie podać mi podstawy prawnej odmowy pozwolenia na wykonanie tych czynności – opowiadał poseł KO.

Sterczewski dodał, że skoro strażnicy próbowali go nielegalnie powstrzymywać, to on zdecydował się nie zważać na ich zachowanie. – Dlatego chciałem zrobić wszystko, żeby dotrzeć do przetrzymywanych Afgańczyków. Służby zagradzały mi drogę. Wtedy zdecydowałem się na bieg. Zatrzymywali mnie. Zrobiłem trzy takie sprinty, w sumie przebiegłem 250 metrów – relacjonował w TOK FM.

"Trzeba zakończyć ten kryzys i uwolnić tych ludzi"

Zdaniem posła zachowanie strażników było absurdalne. – Żadne służby nie mają prawo blokować posłowi możliwości wykonywania jego mandatu. Co więcej, wbrew temu co twierdzi propaganda rządowa, nie miałem zamiaru przekraczać granicy. Chciałem tylko podejść w to miejsce, gdzie stoją radiowozy i przekazać pakunek Afgańczykom – podkreślił Sterczewski.

W jego opinii obóz migrantów znajduje się na terytorium Polski, więc należy im się pomóc z naszej strony. – Ta grupa jest otoczona z trzech stron przez nasze służby, a z jednej przez białoruskie. (…) W ogóle ta rozmowa, gdzie jest obóz i czyja to jest sprawa, to kwestia drugorzędna. Trzeba zakończyć ten kryzys i uwolnić tych ludzi. Zobowiązują nas do tego konstytucja, konwencje – stwierdził poseł KO.

Gość TOK FM dodał, że pomoc dla Afgańczyków powinna być natychmiastowa. – Ta sytuacja nie powinna trwać dwa tygodnie, tylko maksymalnie dwie godziny. Oni powinni zostać skierowani do punktu granicznego, gdzie mogą wnioskować o azyl. Takie są procedury. (…) Przetrzymuje się ich w szczelnym kordonie, bez dostępu do jedzenia, wody i leków. Kilka osób jest chorych, są ludzie w ciężkim stanie. 52-letnia pani może umrzeć na oczach piątki swoich dzieci – podsumował poseł Sterczewski.