Błaszczak: Żołnierze rozpoczęli budowę płotu na granicy. Ma być wysoki na blisko 2 metry

"Wzmacniamy granice! Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot zwiększy jej szczelność i znacznie utrudni próby nielegalnego przekraczania" - napisał Błaszczak w środę popołudniu na Twitterze. Zamieścił też zdjęcia, na których widać żołnierzy stawiających stalowe słupy przyszłego ogrodzenia.

W poniedziałek po południu szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej.

Na wtorkowej konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji w placówce Straży Granicznej w Kuźnicy szef rządu pytany był, kiedy dokładnie powstanie ogrodzenie.

- Prace rozpoczną się już w najbliższych dniach, natomiast potrwają na pewno kilka, kilkanaście tygodni. Będziemy zabezpieczać na samym początku ten odcinek, który jest najłatwiejszy do nielegalnego przejścia, a trudniejszy do nadzorowania - czyli odcinek lądowy. Z naszej liczącej 418 km granicy białoruskiej - to jest ok. 180-190 km. Od niego zaczynamy - powiedział Mateusz Morawiecki.

Pogarsza się stan zdrowia uchodźców na granicy

W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa uchodźców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze, jest tam też policja. Według ostatnich informacji podawanych przez SG, grupa koczujących liczy 24 osoby. Fundacja Ocalenie podaje, że jest ich ponad 30.

Przedstawiciele organizacji informują też, że stan zdrowia uchodźców się pogarsza. - Ma problemy z oddychaniem, w ogóle nie wychodzi z namiotu. Kilkanaście innych osób też choruje. Mimo to wolontariusze nie mogą podać im jedzenia, wody czy leków - relacjonowała dziennikarka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka.