W decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wydanej w środę - stwierdzono, że Polska oraz Łotwa powinna zapewnić wodę, żywność i ubrania grupie uchodźców koczujących w Usnarzu. Ponadto zaznaczono, że osoby te powinny mieć zapewnioną także opiekę medyczną oraz - jeśli to możliwe - tymczasowe schronienie.

EPTC oznajmił, że środki te "nie powinny być rozumiane jako wymaganie", aby Polska i Łotwa wpuściły uchodźców na swoje terytoria.

Środki tymczasowe, jak podał EPTC, mają obowiązywać trzy tygodnie, tj. do 15 września.

- Cieszę się, choć jeszcze nie do końca wiem, co to oznacza. Wiem, że to początek, minimum, ale mam nadzieję, że to jest ten przełom, na który wszyscy czekaliśmy - skomentowała dla TOK FM Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie.

Przypomnijmy, wniosek do ETPC o wydanie tzw. zarządzenia tymczasowego wobec Polski wystosowała warszawska Okręgowa Rada Adwokacka. - Kiedy zagrożone są w sposób nieodwracany prawa i wolności człowieka, Trybunał może wydać taką tymczasową decyzję zobowiązującą państwo do określonego zachowania - mówił TOK FM dziekan tej rady Mikołaj Pietrzak.

W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa uchodźców. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze, jest tam też policja. Według ostatnich informacji podawanych przez SG, grupa koczujących liczy 24 osoby. Fundacja Ocalenie podaje, że jest ich ponad 30.

