Minister Czarnek o przygotowaniach do roku szkolnego: Powrót do nauki stacjonarnej nie stanowi problemu

Przemysław Czarnek potwierdził w piątek podczas konferencji informację o zwołaniu przez prezydenta Andrzeja Dudy Rady Gabinetowej. - Myślę, że pan prezydent będzie chciał poznać z pierwszej ręki - od ministra edukacji i nauki stan przygotowania do nowego roku szkolnego, być może także roku akademickiego - podkreślił.

- Pan prezydent ma takie konstytucyjne uprawnienia zwołania Rady Gabinetowej, która nie posiada kompetencji Rady Ministrów, ale ma przede wszystkim funkcje informacyjne. Głowa państwa zawsze może zapoznać się ze wszystkimi szczegółami w każdej sprawie ważnej dla państwa polskiego. W tym wypadku zapewne pan prezydent będzie chciał poznać szczegóły przygotowań do 1 września - dodał szef MEiN.

"Powrót do nauki stacjonarnej nie stanowi problemu"

Szef resortu edukacji powiedział, że powrót dzieci i młodzieży do szkół pod koniec ubiegłego roku szkolnego był ważnym elementem przygotowania do nowego roku.

- Stałe konsultacje w Ministerstwem Zdrowia doprowadziły do tego, że po lockdownie związanym z trzecią falą szybko uczniowie wrócili do szkół - najpierw dzieci w przedszkolach, później dzieci w klasach 1-3, a następnie w klasach 4-8 i szkołach ponadpodstawowych tak, że w ostatnich sześciu tygodniach nauka w pełni wróciła do trybu stacjonarnego - mówił

Jak podkreślił minister Czarnek, "wiedzieliśmy, że jeśli nie uruchomimy nauki stacjonarnej jeszcze w poprzednim roku szkolnym, przed wakacjami, tym trudniej będzie wrócić do nauki stacjonarnej 1 września". - Dzięki temu odbudowała się w części wspólnota szkolna w poszczególnych placówkach oświatowych, wspólnota między uczniami, kontakty między uczniami i nauczycielami - powiedział minister. - Dziś powrót do nauki stacjonarnej nie stanowi już problemu - oświadczył szef MEiN. Dodał, że był to ważny element przygotowań do nowego roku szkolnego 2021.

Przypomniał, że 2 sierpnia MEiN przekazał wytyczne do wszystkich szkół i placówek oświatowych. Podkreślił, że "to są zalecenia i wytyczne, które będą realizowane przez dyrektorów szkół i nauczycieli w takim zakresie, w jaki jest to możliwe w poszczególnych placówkach oświatowych". - To nie są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które by obligowały do ich pełnego zastosowania wszędzie bez względu na okoliczności, ale nasze zalecenia - zaznaczył minister.

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent. Stanowiska przedstawione podczas Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".