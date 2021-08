Julia Przyłębska odracza posiedzenie. "Trybunał jest po raz kolejny zaskakiwany"

Trybunał Julii Przyłębskiej powrócił we wtorek do rozpatrywania wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. Jednak - po wniosku przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich o wyłączenie z orzekania Stanisława Piotrowicza - TK odroczył rozprawę do 22 września.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta