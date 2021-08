Kolejne zatrucie grzybami wśród przebywających w Polsce Afgańczyków. Chodzi o czterech mężczyzn

Zobacz wideo

Jak informuje RMF FM, zatruło się czterech dorosłych mężczyzn. Wszyscy byli hospitalizowani.W poniedziałek, 23 sierpnia zgłosili się z objawami zatrucia do lekarza w ośrodku.

Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazał w rozmowie z reporterem RMF FM, że mieszkańcy ośrodka w Lininie dostają trzy pełne posiłki dziennie, w tym dwudaniowy obiad. W ośrodku jest dostęp do ciepłych napojów, a wyżywienie ma spełniać normy kulturowe i religijne.

To kolejny przypadek zatrucia grzybami wśród Afgańczyków przebywających w ośrodku dla obcokrajowców.

Zatrucia grzybami w ośrodkach dla obcokrajowców

W poniedziałek portal OKO.press informował o zatruciu się grzybami przez afgańską rodzinę, która kilka dni wcześniej została ewakuowana z Kabulu. Zamieszkali w ośrodku dla cudzoziemców w Dębaku pod Warszawą.

Jak podali we wtorek na konferencji prasowej lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka - dzieci wraz z rodziną przebywali od 23 sierpnia w ośrodku, a w dniu 24 sierpnia spożywali grzyby. W dniu 26 sierpnia dwójka dzieci została przyjęta do CZD, w trzecie dziecko trafiło do tej placówki dzień później.

- Chłopcy w wieku 5 i 6 lat, od momentu przyjęcia do Centrum Zdrowia Dziecka byli w bardzo ciężkim stanie, który stale się pogarszał. Chłopcy cały czas są hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii - powiedzieli lekarze.

- Stan chłopców jest w tej chwili krytyczny. Pięciolatek został zdyskwalifikowany z leczenia przeszczepieniem wątroby ze względu na uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Starszy chłopiec, w wieku 6 lat, został zakwalifikowany do przeszczepienia wątroby. Zabieg odbywa się w dniu dzisiejszym. Jednak rokowanie co do przeżycia jest nadal bardzo poważne. Dziewczynka w wieku 17 lat jest w stanie stabilnym. U niej rokowanie co do przeżycia jest dość dobre - poinformowali.