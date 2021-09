Stan wyjątkowy. Gdzie będzie obowiązywał? [Lista gmin]

Zobacz wideo

We wtorek Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie między Polską a Białorusią. "Ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do stopnia i charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze położonym bezpośrednio przy granicy z Republiką Białorusi" - napisano w projekcie uchwały Rady Ministrów, który skierowano do prezydenta.

O bezpieczeństwie na granicy z Białorusią prezydent Andrzej Duda rozmawiał z szefami: MON, MSZ, MSWiA - poinformował w komunikacie rzecznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Skowron. Według RMF FM, prezydent w czwartek ma podpisać rozporządzenie o stanie wyjątkowym w części Podlasia i Lubelszczyzny.

Stan wyjątkowy ma objąć 183 miejscowości (115 na Podlasiu oraz 68 w województwie lubelskim).

Które gminy objęte zostaną stanem wyjątkowym? Sprawdź listę

Stan wyjątkowy. Gminy w województwie podlaskim

L.p./ obręb ewidencyjny / gmina / powiat

1 / NIEMIRÓW / Mielnik / siemiatycki

2 / MĘTNA / Mielnik / siemiatycki

3 / TOKARY / Mielnik / siemiatycki

4 / WILANOWO / Mielnik / siemiatycki

5 / KLUKOWICZE / Nurzec-Stacja / siemiatycki

6 / LITWINOWICZE / Nurzec-Stacja / siemiatycki

7 / WYCZÓŁKI / Nurzec-Stacja / siemiatycki

8 / BOBRÓWKA / Czeremcha / hajnowski

9 / ZUBACZE / Czeremcha / hajnowski

10 / PISZCZATKA / Czeremcha / hajnowski

11 / POŁOWCE / Czeremcha / hajnowski

12 / STAWISZCZE / Czeremcha / hajnowski

13 / CZEREMCHA / Czeremcha / hajnowski

14 / WÓLKA TERECHOWSKA / Czeremcha / hajnowski

15 / KUZAWA / Czeremcha / hajnowski

16 / OPAKA DUŻA / Czeremcha / hajnowski

17 / POHULANKA / Czeremcha / hajnowski

18 / POLICZNA / Kleszczele / hajnowski

19 / BIAŁA STRAŻ / Kleszczele / hajnowski

20 / WOJNÓWKA / Dubicze Cerkiewne / hajnowski

21 / STARZYNA / Dubicze Cerkiewne / hajnowski

22 / GÓRNY GRÓD / Dubicze Cerkiewne / hajnowski

23 / KLAKOWO / Dubicze Cerkiewne / hajnowski

24 / KRUGŁE / Dubicze Cerkiewne / hajnowski

25 / WYGON / Dubicze Cerkiewne / hajnowski

26 / WIERZCHOWSKIE / Hajnówka / hajnowski

27 / PODOLANY / Białowieża / hajnowski

28 / BIAŁOWIEŻA / Białowieża / hajnowski

29 / ZASTAWA KRZYŻE / Białowieża / hajnowski

30 / GRUSZKI / Narewka / hajnowski

31 / STARE MASIEWO / Narewka / hajnowski

32 / MASIEWO NOWE / Narewka / hajnowski

33 / BABIA GÓRA / Narewka / hajnowski

34 / BRZEZINA / Michałowo / białostocki

35 / CISÓWKA / Michałowo / białostocki

36 / ZALESZANY / Michałowo / białostocki

37 / NOWOSADY / Michałowo / białostocki

38 / JAŁÓWKA / Michałowo / białostocki

39 / KONDRATKI / Michałowo / białostocki

40 / GONCZARY / Michałowo / białostocki

41 / KITURYKI / Michałowo / białostocki

42 / DUBLANY / Michałowo / białostocki

43 / KOLONIA MOSTOWLANY / Michałowo / białostocki

44 / MOSTOWLANY / Gródek / białostocki

45 / ZIELONA / Gródek / białostocki

46 / ZUBRY / Gródek / białostocki

47 / ŚWISŁOCZANY / Gródek / białostocki

48 / GOBIATY / Gródek / białostocki

49 / NAREJKI / Gródek / białostocki

50 / BOBROWNIKI / Gródek / białostocki

51 / JARYŁÓWKA / Gródek / białostocki

52 / CHOMONTOWCE / Gródek / białostocki

53 / RUDAKI / Krynki / sokólski

54 / ŁOSINIANY / Krynki / sokólski

55 / KRUSZYNIANY / Krynki / sokólski

56 / OZIERANY WIELKIE / Krynki / sokólski

57 / BIAŁOGORCE / Krynki / sokólski

58 / OZIERANY MAŁE / Krynki / sokólski

59 / KUNDZICZE TREJGLE / Krynki / sokólski

60 / ŁAPICZE / Krynki / sokólski

61 / KRYNKI / Krynki / sokólski

62 / KRYNKI MIASTO / Krynki / sokólski

63 / JUROWLANY / Krynki / sokólski

64 / PIEROŻKI / Szudziałowo / sokólski

65 / GRZYBOWSZCZYZNA / Szudziałowo / sokólski

66 / HARKAWICZE / Szudziałowo / sokólski

67 / USNARZ GÓRNY / Szudziałowo / sokólski

68 / BABIKI / Szudziałowo / sokólski

69 / MINKOWCE / Szudziałowo / sokólski

70 / ZUBRZYCA MAŁA / Szudziałowo / sokólski

71 / MISZKINIKI / Szudziałowo / sokólski

72 / ZUBRZYCA WIELKA / Szudziałowo / sokólski

73 / WOJNOWCE / Szudziałowo / sokólski

74 / NOMIKI / Sokółka / sokólski

75 / ZAŚPICZE / Sokółka / sokólski

76 / BILMINY I PALESTYNA / Kuźnica / sokólski

77 / KLIMÓWKA / Kuźnica / sokólski

78 / SZYMAKI / Kuźnica / sokólski

79 / CZEPIELE / Kuźnica / sokólski

80 / TOŁCZE / Kuźnica / sokólski

81 / PARCZOWCE / Kuźnica / sokólski

82 / NOWODZIEL / Kuźnica / sokólski

83 / CZUPRYNOWO / Kuźnica / sokólski

84 / KUŹNICA / Kuźnica / sokólski

85 / KOWALE KOL. / Kuźnica / sokólski

86 / CHREPTOWCE / Kuźnica / sokólski

87 / WOJNOWCE / Kuźnica / sokólski

88 / KOWALE / Kuźnica / sokólski

89 / SACZKOWCE / Kuźnica / sokólski

90 / KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE / Kuźnica / sokólski

91 / ZAJZDRA / Kuźnica / sokólski

92 / POHORANY / Sidra / sokólski

93 / KRZYSZTOFOROWO / Sidra / sokólski

94 / CHWOROŚCIANY / Nowy Dwór / sokólski

95 / NOWY DWÓR / Nowy Dwór / sokólski

96 / ROGACZE / Nowy Dwór / sokólski

97 / JAGINTY / Nowy Dwór / sokólski

98 / CHORUŻOWCE / Nowy Dwór / sokólski

99 / DOLINCZANY / Lipsk / augustowski

100 / LIPSZCZANY / Lipsk / augustowski

101 / RYGAŁÓWKA / Lipsk / augustowski

102 / RAKOWICZE / Lipsk / augustowski

103 / SIÓŁKO / Lipsk / augustowski

104 / LICHOSIELCE / Lipsk / augustowski

105 / KOPCZANY / Lipsk / augustowski

106 / BARTNIKI / Lipsk / augustowski

107 / STARE LEŚNE BOHATERY / Lipsk / augustowski

108 / NOWE LEŚNE BOHATERY / Lipsk / augustowski

109 / WOŁKUSZ / Lipsk / augustowski

110 / LUBINOWO / Lipsk / augustowski

111 / GRUSZKI / Płaska / augustowski

112 / RUDAWKA / Płaska / augustowski

113 / RYGOL / Płaska / augustowski

114 / MUŁY / Giby / sejneński

115 / DWORCZYSKO / Giby / sejneński

Stan wyjątkowy. Gminy w województwie podlaskim

L.p. / obręb ewidencyjny / gmina / powiat

1 / SOBIBÓR / Włodawa / włodawski

2 / ORCHÓWEK / Włodawa / włodawski

3 / WŁODAWA I / Włodawa / włodawski

4 / WŁODAWA II / Włodawa / włodawski

5 / SUSZNO / Włodawa / włodawski

6 / SZUMINKA / Włodawa / włodawski

7 / RÓŻANKA / Włodawa / włodawski

8 / STAWKI / Włodawa / włodawski

9 / PAWLUKI / Hanna / włodawski

10 / DOŁHOBRODY / Hanna / włodawski

11 / HANNA / Hanna / włodawski

12 / KUZAWKA / Hanna / włodawski

13 / JANÓWKA / Hanna / włodawski

14 / KUZAWKA KOLONIA / Sławatycze / bialski

15 / SŁAWATYCZE / Sławatycze / bialski

16 / MOŚCICE DOLNE / Sławatycze / bialski

17 / LISZNA / Sławatycze / bialski

18 / NOWOSIÓŁKI / Sławatycze / bialski

19 / TEREBISKI / Sławatycze / bialski

20 / JABŁECZNA / Sławatycze / bialski

21 / PAROŚLA PNISKI / Sławatycze / bialski

22 / SZOSTAKI / Kodeń / bialski

23 / ZABŁOCIE / Kodeń / bialski

24 / ZABŁOCIE KOLONIA / Kodeń / bialski

25 / ZALEWSZE / Kodeń / bialski

26 / KODEŃ III / Kodeń / bialski

27 / KODEŃ II / Kodeń / bialski

28 / KODEŃ I / Kodeń / bialski

29 / ELŻBIECIN / Kodeń / bialski

30 / ZAHACIE / Kodeń / bialski

31 / OKCZYN / Kodeń / bialski

32 / KOSTOMŁOTY / Kodeń / bialski

33 / MURAWIEC - ŻUKI / Terespol / bialski

34 / KOŁPIN OGRODNIKI / Terespol / bialski

35 / DOBRATYCZE KOLONIA / Terespol / bialski

36 / LEBIEDZIEW / Terespol / bialski

37 / MICHALKÓW / Terespol / bialski

38 / POLATYCZE / Terespol / bialski

39 / BŁOTKÓW / Terespol / bialski

40 / TERESPOL / Terespol / bialski

41 / ŁOBACZEW MAŁY / Terespol / bialski

42 / LECHUTY MAŁE / Terespol / bialski

43 / SAMOWICZE / Terespol / bialski

44 / KUKURYKI / Terespol / bialski

45 / KUZAWKA / Terespol / bialski

46 / NEPLE / Terespol / bialski

47 / STARZYNKA / Terespol / bialski

48 / MOKRANY STARE / Zalesie / bialski

49 / MOKRANY NOWE / Zalesie / bialski

50 / KRZYCZEW / Terespol / bialski

51 / BOHUKAŁY / Terespol / bialski

52 / ŁĘGI / Terespol / bialski

53 / PRATULIN / Rokitno / bialski

54 / ZACZOPKI / Rokitno / bialski

55 / DERŁO / Rokitno / bialski

56 / WOROBLIN / Janów Podlaski / bialski

57 / OSTRÓW / Janów Podlaski / bialski

58 / JANOW PODLASKI WYGODA / Janów Podlaski / bialski

59 / WERCHLIŚ / Janów Podlaski / bialski

60 / JANÓW PODLASKI WIEŚ / Janów Podlaski / bialski

61 / STARY PAWŁÓW / Janów Podlaski / bialski

62 / STARE BUCZYCE / Janów Podlaski / bialski

63 / BUBEL GRANNA / Janów Podlaski / bialski

64 / BUBEL ŁUKOWISKA / Janów Podlaski / bialski

65 / STARY BUBEL / Janów Podlaski / bialski

66 / KONSTANTYNÓW WIEŚ / Konstantynów / bialski

67 / ANTOLIN / Konstantynów / bialski

68 / GNOJNO / Konstantynów / bialski

Stan wyjątkowy. Co wolno? Jakie panują zasady?

Jakie zasady obwiązują na obszarze objętym stanem wyjątkowym? Kancelaria premiera poinformowała, że we wspomnianych gminach:

zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Szczegółowy katalog ma zostać przedstawiony w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.