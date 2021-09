Usnarz Górny. Aktywiści i dziennikarze opuszczają teren, na którym wprowadzono stan wyjątkowy

Zobacz wideo

W okolicy Usnarza Górnego pomagający migrantom aktywiści, m.in. z Fundacji Ocalenie, kilkanaście dni temu rozstawili swoje namioty i kuchnię polową. Przez ten czas próbowali dotrzeć do koczujących na granicy migrantów z jedzeniem i lekami, interweniowali również w innych miejscach, do których docierali migranci. Teraz, po ogłoszeniu stanu wyjątkowego na tamtym obszarze, zostało kilkunastu aktywistów, którzy zwijają namioty i zabierają jedzenie, którego nie udało się przekazać migrantom. - Aktywiści wciąż nie wiedzą, co zrobią dalej - czy wyjadą, czy będą obserwować sytuację spoza terenu, na którym obowiązuje stan wyjątkowy - informuje reporter TOK FM Thomas Orchowski.

Żołnierze nie chcieli powiedzieć naszemu reporterowi, czy po północy wypchnęliby aktywistów siłą. Jednak takie obawy pojawiły się w obozowisku wolontariuszy, dlatego - jak sami stwierdzili - nie chcąc robić politycznej manifestacji, zdecydowali się opuścić teren. Z Usnarza wyjeżdżają również dziennikarze.

Piotr Bystrianin z Fundacji Ocalenie już wcześniej zapewniał, że jeżeli aktywiści zostaną wezwani do tego, aby opuścić teren, i będą do tego podstawy prawne, to tak zrobią. Zapowiadał przy tym, że będą "tak blisko ludzi, którzy potrzebują pomocy, jak to tylko możliwe". W dzisiejszym wpisie Ocalenie nazywa decyzję polskich władz "podłą" i "haniebną". "Musieliśmy znaleźć słowa, żeby powiedzieć osobom, o które walczymy, że dziś musimy je opuścić. Powiedzieliśmy też, że nie przestaniemy o nie walczyć. Bo nie przestaniemy" - czytamy.

Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że w miejscowościach objętych stanem wyjątkowym montowane są tablice informacyjne. Wcześniej o szczegółach ograniczeń wprowadzonych w 183 miejscowościach mówił podczas konferencji prasowej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Jak informował Wąsik, zakazane zostało utrwalanie, nagrywanie i fotografowanie obiektów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i żołnierzy. Poza tym wprowadzono zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę. Jak precyzował Wąsik, wyjątkiem są m.in. stali mieszkańcy, osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej, wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze, rodziny mieszkańców, służby ratownicze i medyczne, osoby uczestniczące w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach czy pogrzebach.

Wiceminister zaznaczył, że w innych sytuacjach "zawsze właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł wydać pozwolenie na wjazd na teren, gdzie będzie obowiązywał stan wyjątkowy". - Rozporządzenie wprowadzi obowiązek opuszczenia tego terenu przez pozostałe osoby (...) do godziny 24 - poinformował.