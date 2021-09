"Po co w ogóle ten stan wyjątkowy jest" - powtarzają mieszkańcy Podlasia, którzy stracili możliwość zarobku

Straż Graniczna informuje, że od wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie granicznym z Białorusią nielegalnych prób przekroczenia granicy było 457. - Nawet jeśli te liczby byłyby prawdziwe, to świadczą o tym, że nie jest lepiej, tylko gorzej. A stan wyjątkowy został wprowadzony, by opanować sytuację na granicy. Więc pojawia się pytanie: po co w ogóle ten stan wyjątkowy jest - mówił reporter TOK FM Jakub Medek. Jak dodał, to pytanie z rozgoryczeniem powtarzają mieszkańcy Podlasia.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta