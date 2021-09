Zdjęcie z radaru to za mało do odebrania prawa jazdy. Ważny wyrok NSA

Zobacz wideo

Zgodnie z przepisami, kierowca za przekroczenie w terenie zabudowanym o 50 km/h dozwoloną prędkość musi się liczyć z punktami karnymi i bardziej dotkliwą karą, czyli zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące. W tym czasie ukarany kierowca nie może prowadzić żadnym pojazdem, który wymaga posiadania uprawnień.

Recydywiści muszą się liczyć z utratą prawa jazdy na pół roku, a nawet na stałe.

Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się sprawą kierowcy, który o 78 km/h przekroczył dozwoloną prędkość.

"Warszawski ratusz zdecydował o zatrzymaniu uprawnień, jednak zdaniem NSA samo zdjęcie z fotoradaru nie daje do tego żadnej podstawy, bo sprawca powinien zostać ustalony w stosownym postępowaniu. Swoją decyzję NSA uzasadnił tym, że nie można ukarać osoby, której nie udowodniono, że w momencie przekroczenia prędkości to właśnie ona prowadziła pojazd" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak przypomina dziennik, do tej pory, "jeśli przekroczenie prędkości o 50 km/h zostało potwierdzone zdjęciem z fotoradaru, a kierowca poddany standardowej procedurze przyznał się do popełnienia wykroczenia", to starosta "występował z żądaniem wstrzymania uprawnień".