Podczas konferencji prasowej w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski obiecał kolejne pieniądze, które mają zostać przekazane na ochronę zdrowia. - Będziemy chcieli przeznaczyć ponad 1,2 mld zł w drugim półroczu na zwiększenie tzw. wycen. Oznacza to w gruncie rzeczy, że o siedem punktów procentowych zwiększymy wyceny w szpitalnictwie. W tej części ryczałtowej - ogłosił.

- Ta zmiana będzie oznaczała przetransferowanie do szpitali, przede wszystkim szpitali powiatowych blisko 750 mln zł w perspektywie półrocza podkreślam, które będą mogły być wykorzystane na uregulowanie wynagrodzeń, na zwiększenie wynagrodzeń pozostałych zawodów, które nie były beneficjentami tych rozwiązań, które związane są z minimalnym wynagrodzeniem - wyjaśniał minister.

Jak zapowiedział, kolejne 400 mln zł resort przekaże na zwiększenie wycen u specjalistów.

- Te decyzje, które podejmujemy i komunikujemy teraz o zwiększaniu środków, nakładów na ratownictwo, na szpitalnictwo, na poszczególne elementy systemu opieki zdrowotnej, one bardzo szybko będą pokazywały, jaki charakter ma ten protest. Czy ma charakter prawdziwej dyskusji o zwiększeniu finansowania czy ma charakter po prostu budowania konfliktu i podsycania emocji, które wywołują takie postawy jak protesty i strajki - powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia odniósł się również krótko do pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Polsce. - Dynamika zakażeń w ostatnich kilku dniach jest bardzo wysoka - przyznał. - Dzisiaj przekroczyliśmy barierę czy liczbę 500 zakażeń dziennie i ta dynamika z ostatnich dni, jeżeliby się utrzymała, to należy oczekiwać, że poziom 1000 nie będzie realizowany pod koniec września, tylko będzie realizowany w ciągu najbliższych dwóch tygodni - powiedział.

Dodatkowe 60 milionów dla ratowników

Wczoraj minister zapowiadał, że do ratownictwa medycznego trafi w tym roku dodatkowe ponad 60 milionów złotych. - Mamy zapewnienie w postaci projektu ustawy uchwalonego przez Sejm, że nakłady finansowe na system opieki zdrowotnej będą w najbliższych latach systematycznie rosły - zapewnił Niedzielski. Dodał, że "ta granica 7 proc. PKB, która została wyznaczona dla roku 2027, to jest perspektywa zwiększania wydatków i nakładów na system opieki zdrowotnej".

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, przedstawiając szczegóły nowych regulacji w tej sprawie, poinformował, że od 1 października w karetce specjalistycznej wzrost ceny będzie o ponad 1400 zł, a w karetce podstawowej o ponad 1000 zł. - Myślę, że te nowe wyceny w tej chwili, które trafią do pracodawców, spowodują, że polskie ratownictwo medyczne będzie pracowało już bez zakłóceń - dodał.

Masowy protest medyków Warszawie

Obietnice resortu zdrowia mają związek ze zbliżającym się protestem medyków Warszawie. Zaplanowana na sobotę manifestacja ma być największą tego typu akcją w historii. Zanim jednak medycy ogłosili masowy protest 11 września, próbowali rozmawiać z ministrem zdrowia, premierem i prezydentem. Ale, jak oceniła w TOK FM Krystyna Ptok, z rozmów nic nie wynikło, dlatego rządzącym nie uda się już zapobiec manifestacji.

- Dialog z ministrem zdrowia się skończył, dlatego że jest to dialog jednostronny. Nie zgadzamy się na to, żeby nie uwzględniano naszych postulatów, nie brano pod uwagę naszych argumentów. Mamy po prostu brać to, co jest położone na stole, albo nie ma o czym rozmawiać - tak przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podsumowała taktykę min. Adama Niedzielskiego. - Jesteśmy w tragicznej sytuacji kadrowej. Publiczna ochrona zdrowia kona - mówiła w Poranku Radia TOK FM.

