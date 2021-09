Zobacz wideo

O otrzymaniu wiadomości z pogróżkami na służbową skrzynkę mailową prezydent Wrocławia poinformował w mediach społecznościowych pod koniec lipca. Napisano w niej m.in. "Zadźgam cię, jak Adamowicza", "Długo nie pożyjesz", "Pożegnaj się z rodziną". O zdarzeniu Sutryk powiadomił policję.

Wiadomości o podobnej treści otrzymywali także inni samorządowcy - między innymi prezydenci Gdańska, Białegostoku, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Olsztyna, Sieradza, Leszna czy Płocka.

Śledztwo dotyczące kierowania gróźb karalnych wobec prezydenta Wrocławia wszczęła wrocławska prokuratura. - Do trwającego śledztwa załączonych zostało obecnie 17 innych postępowań, dotyczących gróźb karalnych kierowanych drogą elektroniczną na szkodę prezydentów polskich miast. To czyn zagrożony karą do dwóch lat pozbawiania wolności - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Radosław Żarkowski.

Dodał, że na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. - Trwają czynności związane z gromadzeniem materiału dowodowego. Działania prokuratury zmierzają do tego, aby ustalić sprawcę zdarzenia i przeprowadzić działania procesowe w tym zakresie - powiedział prokurator.

"Należy to traktować serio"

Prezydent Sutryk w TOK FM przekonywał, że takie pogróżki "należy traktować bardzo serio". - Tym bardziej, że mowa nienawiści doprowadziła do zamordowania w Gdańsku Pawła Adamowicza i o tym musimy pamiętać. Jest to funkcją pewnego napięcia, które się utrzymuje w Polsce. Dlatego należy z tego typu zachowaniami bezwzględnie walczyć - przekonywał.

Przyznawał również, że zwyczajnie "smuci go", że "do tak haniebnych czynów" w Polsce ciągle dochodzi. Jak mówił, liczy na błyskawiczną reakcję organów ścigania.