Ksiądz miał grozić bronią podczas marszu Strajku Kobiet. Śledztwo umorzone

Prokuratura Okręgowa we Włocławku, jak poinformowały "Nowości. Dziennik Toruński", umorzyła postępowanie wobec byłego proboszcza z Czernikowa. Mężczyzna w czasie marszu organizowanego przez Strajk Kobiet wyszedł do manifestantów z bronią w ręku. Miał też grozić policjantom.

Decyzję o umorzeniu podpisała szefowa prokuratury we Włocławku. - To nie jest tak, że prokuratura nie uwierzyła policjantom. Po prostu w tej sprawie pojawiły się sprzeczne wersje wydarzeń. A zgodnie z przepisami, wątpliwości, których nie da się usunąć, rozstrzygnąć należy na korzyść podejrzanego - tak decyzję tłumaczyła w rozmowie z gazetą Justyna Plechowska z Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

W rozmowie z TVN24 wyjaśniła, że zeznania w sprawie wydarzeń zmienił też sam ksiądz.

Jak informowała 28 października 2020 roku toruńska "Gazeta Wyborcza", uczestnicy manifestacji organizowanej przez Strajk Kobiet poinformowali, że ksiądz wyszedł do protestujących z bronią. Opublikowano też nagrania, które dokumentują wydarzenia, widać m.in. interweniujących policjantów.

Ksiądz trafił na noc do izby zatrzymań, na jego posesji znaleziono pięć sztuk broni myśliwskiej i wiatrówkę.

Na początku stycznia dowiedzieliśmy się, że w mieszkaniu księdza znaleziono amunicję, na którą nie miał zezwolenia. Śledztwo w tej sprawie także zostało umorzone.

Ogólnopolskie protesty wybuchły w Polsce jesienią 2020 roku po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny, którym kieruje Julia Przyłębska, że zapis ustawy, który dopuszcza przerywanie ciąży ze względu na ciężką chorobę lub wady płody jest niezgodny z konstytucją.