Uczniowie nie chodzą na religię. Rodzice zostali wezwani do dyrektora

- To jest coś niebywałego. Mam się tłumaczyć dyrektorowi z decyzji, dlaczego dziecko nie chodzi na religię? Nic mu do tego. To jest publiczna, świecka szkoła i to jest moja osobista sprawa - denerwuje się matka uczennicy XLIV LO w Krakowie, którą cytuje krakowska "Gazeta Wyborcza".

Fot. Rafał Michałowski / Agencja Gazeta