Powrót do biura? Ucieszy się twój kręgosłup, wzrośnie kreatywność i motywacja do pracy

Porównując pracę zdalną i pracę w biurze nie zapominajmy o podstawowej, ale bardzo ważnej dla naszych kręgosłupów sprawie jak ergonomia miejsca pracy. W 2020 roku było wystawionych o wiele więcej zwolnień lekarskich związanych z bólem pleców niż w roku poprzednim. Niestety kanapa nie jest odpowiednio przystosowanym miejscem do pracy, monitor nie znajduje się na odpowiedniej wysokości, co sprawia, że na nasz kręgosłup oddziałuje silny nacisk, którego skutkiem są bóle pleców czy migreny.

REKLAMA

Zuzanna Piechowicz przygląda się też temu, jak przebywanie w zespole sprzyja kreatywności pracowników. Bo najlepsze pomysły rodzą się na biurowych korytarzach, we wspólnej kuchni podczas luźnych rozmów i spotkań ze współpracownikami. Jak się okazuje, nawet przestrzeń biurową można budować tak, aby osiągnąć konkretne rezultaty pod postacią np. zwiększonej kreatywności.

A co z motywacją do pracy? Temu zagadnieniu poświęcono niezliczoną liczbę książek, tyle samo poradników można znaleźć w internecie. Zuzanna Piechowicz poleca jedną perełkę "Mit motywacji" Jeffa Hadena. - Ona rzuca nowe światło na to, jak myślimy o motywacji - podkreśla autorka podcastu. Posłuchaj kilku podpowiedzi, jak możemy zwiększyć nasze chęci do pracy.

Jeśli chodzi o pracę w zespole liczy się też naturalny element uczenia się jednych pracowników od drugich. Jak wynika z raportu "Młodzi na rynku pracy", millenialsi, czyli ta grupa, która będzie teraz dominować na rynku pracy, chcą właśnie uczyć się od innych. Ogromnym zasobem, z którego warto korzystać jest feedback, czyli informacja zwrotna od osób, z którymi pracujemy: jak odbierają naszą pracę, za co nas cenią, a nad czym możemy jeszcze pracować.

Dopiero od dwóch lat trwają badania nad skutkami izolacji z powodu pandemii COVID-19, więc Zuzanna Piechowicz w tym odcinku przygląda się podobnemu zjawisku, które poznano wcześniej. Hikikomori - japoński termin oznaczający dobrowolne wyizolowanie się ze społeczeństwa. Szacuje się, że to zjawisko dotyczy ok. miliona Japończyków, ale podobne tendencje widać w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii. Jak taka izolacja odbija się na zdrowiu psychicznym, samopoczuciu i rozwoju kariery zawodowej? Co ma wspólnego praca zdalna i hikikomori?