Morawiecki zapewnia, że rząd nie "wyłączy" Turowa. "Ma znaczenie dla bezpieczeństwa kraju"

- Nie zamierzamy wyłączyć Turowa, to pozbawiłoby miliony polskich rodzin prądu - powiedział na konferencji prasowej we wtorek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do kar nałożonych na Polskę. Zgodnie z decyzją TSUE nasz kraj ma płacić pół miliona euro dziennie.

