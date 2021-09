Rau spotkał się z Ławrowem. Lakoniczne komunikaty obu stron. "Bardzo miło tu być"

Zobacz wideo

"W związku z przygotowaniami do objęcia przez Polskę w styczniu 2022 r. przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, uczestniczący w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem" - podał w skąpym komunikacie rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

"Tematyka rozmów ministrów związana była ze zbliżającym się polskim przewodnictwem w OBWE oraz debatą generalną Zgromadzenia Ogólnego ONZ" - dodał polski resort dyplomacji na Twitterze.

Strona rosyjska podała z kolei, że główną uwagę przykładała do "możliwości zwiększenia skuteczności Organizacji", by odnowić jej rolę jako platformy równoprawnego dialogu. Rosja wyraziła nadzieję, że polskie przewodnictwo przyczyni się do tego. Na nagraniu z początku spotkania widać witających się ministrów. "Dobry wieczór, panie ministrze, witam" - mówi Ławrow. "Bardzo miło tu być, dziękuję" - odpowiada Zbigniew Rau.

Rosyjskie MSZ dodało, że rozmowy dotyczyły również innych kwestii w stosunkach polsko-rosyjskich, bez podawania szczegółów.

Rozmowy Raua i Ławrowa były pierwszym dwustronnym spotkaniem przedstawicieli Polski i Rosji na tym szczeblu od 2019 roku, kiedy w Helsinkach z Ławrowem spotkał się ówczesny szef dyplomacji Jacek Czaputowicz.

Przygotowania do objęcia przewodnictwa OBWE były głównym tematem innych spotkań szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku. Przed spotkaniem z Ławrowem, Rau odbył m.in. rozmowy ze swoimi odpowiednikami z Armenii i Azerbejdżanu na temat konfliktu o Górski Karabach.

Ławrow w środę spotkał się z kolei z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.