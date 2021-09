Zobacz wideo

Jesień i zima to czas wzburzonego Morza Bałtyckiego. Eksperci z IMGW zapowiadają, że od czwartku do piątku na Bałtyku może wystąpić silny sztorm. Według prognoz wiatr osiągnie w porywach 10 stopni w skali Beauforta, a więc jego prędkość będzie wynosiła od ok. 90 do ok. 100 km/h.

Synoptycy podkreślają, że przy takim sztormie większość jednostek pływających powinna zostać w portach. "W czwartek wiatr będzie wiał z południowego zachodu, odpychając wodę od naszych brzegów (offshore). W nocy wiatr skręci na znacznie groźniejszy dla naszego wybrzeża kierunek północno-zachodni, co spowoduje wzrost poziomu morza i większą falę, która na pełnym morzu może osiągnąć wysokość nawet 6 metrów (onshore)" - czytamy w komunikacie IMGW.

Jak tłumaczą eksperci, sztormowy sezon jesienno-zimowy ma duże znaczenie dla ekosystemu Morza Bałtyckiego. Częste sztormy powodują głębsze wlewy słonej wody z Morza Północnego, a dzięki sztormom następuje przemieszanie i dotlenienie wody.

IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem na północy kraju. Alert dotyczy wszystkich powiatów w województwie pomorskim. Od czwartkowego popołudnia najmocniej powieje w powiatach: lęborskim, puckim, słupskim i wejherowskim. Tam należy spodziewać się wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h; w porywach może on osiągnąć 100 km/h. W pozostałych powiatach w regionie prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h.

Synoptycy zalecają ostrożność i zachęcają do śledzenia komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Będzie wiało w całej Polsce

Jak wyjaśnia Jakub Gawron z IMGW, dynamiczna zmiana pogody w czwartek ma związek z napływającym od północnego zachodu niżu z układem frontów atmosferycznych.

W nocy z czwartku na piątek wiatr w całym kraju będzie stopniowo przybierał na sile. Nad morzem osiągnie prędkość do 100 km/h.

Równie silne porywy wiatru spodziewane są w Tatrach, ostrzegają synoptycy.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia - związane z silnym wiatrem - dla większości województw. Np. w Lubuskiem wiatr może w porywach dochodzić do 80 km/h, Lokalnie możliwe są burze. Zgodnie z ostrzeżeniem, niebezpieczne zjawiska mogą występować w tym rejonie od godz. 19 w czwartek do godz. 4.00 w piątek. Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 85 proc.

