500 zł na rękę podwyżki dla mundurówki. Min. Kamiński dogadał się ze związkami

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński ogłosił, że jego resort doszedł do porozumienia ze związkami zawodowymi policjantów, straży granicznej i straży pożarnej. - Osiągnęliśmy porozumienie w sposób istotny polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy. Jestem przekonany, że będzie ono dobrze odebrane przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA - mówił minister.

A szczegóły zmian przedstawił jego zastępca, Maciej Wąsik. - To będzie podwyżka uposażeń dla służb mundurowych od 1 stycznia 2022 roku w kwocie 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę - wyliczał Wąsik. Wiceminister poinformował też, że m.in. zniesione zostaną limity etatów w służbach. - Żeby złamać szklane sufity i umożliwić normalną drogę awansu - podkreślał zastępca Mariusza Kamińskiego.

Nie wszyscy się cieszą

Coraz więcej policjantów - w ramach protestu - przechodzi na zwolnienia lekarskie. Jak sami mówią, chorują na "psią grypę". Funkcjonariusze są wściekli na związki, które zawarły porozumienie z rządem - informuje na warszawskich stronach piątkowa "Gazeta Wyborcza".

- Związki zawodowe mają reprezentować funkcjonariuszy, a nie własne interesy. To, co nazywają porozumieniem, jest nie do zaakceptowania - mówi w rozmowie z "Wyborczą" funkcjonariusz z Warszawy, zaangażowany w oddolny protest mundurowych. Dodaje, że podwyżka o 500 zł na rękę od przyszłego roku na tle szalejącej inflacji "brzmi co najmniej średnio".

