EFNI 2021: Europejscy liderzy spotkają się w Sopocie, by porozmawiać o przyszłości Polski i Europy po kryzysie pandemii

Ekonomiści, socjolodzy, politycy, przedsiębiorcy, dziennikarze, naukowcy, samorządowcy, ambasadorzy, ludzie kultury i biznesu będą rozmawiać o przyszłości Polski, Europy i świata podczas debat podzielonych na cztery kategorie: „Czuła technologia", „Obywatel nowych czasów", „Zdążyć przed 2050" i „Nowy początek starego świata?". Ten międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, który od 2011 roku odbywa się w Sopocie, po ubiegłorocznej hybrydowej formule wraca do swojej stacjonarnej formy i odbędzie się na żywo. Zaproszeni goście będą rozmawiać o świecie, który tak bardzo się zmienił na naszych oczach w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, o tym, jak Europa radzi sobie z kryzysem spowodowanym pandemią, jak zatrzymać katastrofę klimatyczną oraz jaką rolę w dzisiejszej Europie może odegrać Trójkąt Weimarski 30 lat po swoim powołaniu. Wśród uczestników dyskusji znajdą się m.in. Paolo Gentiloni, Adam Bodnar, Frans Timmermans, Christa Schweng czy Natalia Hatalska.

Europejskie Forum Nowych Idei to jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Każda edycja gromadzi blisko 1000 uczestników. Jak podkreśla Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, „EFNI to wyjątkowe wydarzenie, na którym spotykają się różne światy: filozofii, etyki, socjologii, ekonomii, polityki, kultury, innowacji, gospodarki, biznesu, mediów, nauki, samorządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, by móc razem spojrzeć na rzeczywistość z szerszej perspektywy, lepiej rozumieć trendy i wyzwania". Wśród uczestników poprzednich edycji byli m.in. Michaił Gorbaczow, Norman Davies, Lech Wałęsa, Zygmunt Bauman, Donald Tusk, Danuta Huebner, Irena Eris.

To właśnie w Sopocie od 10 lat tygiel intelektualny liderów niemal wszystkich środowisk inspiruje przedsiębiorców i pozwala na budowanie wspólnego głosu biznesu w debacie o przyszłości Polski i Europy. Uczestnicy forum dzielą się wiedzą, tworzą okazję do networkingu oraz nawiązania relacji biznesowych z przedstawicielami firm z różnych krajów.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, zwraca uwagę, że „w EFNI najważniejsze jest N – Nowych Idei". - To jest to, co charakteryzuje tę konferencję, że my nie boimy się mówić o tym, co ma być za 5, 10, 20, 30 lat – podkreśla.

Zobacz podsumowanie EFNI w 2019 r.:

Wśród gości, którzy zapowiedzieli swoją obecność na EFNI 2021 są m.in:

Paolo Gentiloni, komisarz europejski ds. gospodarki

Christa Schweng, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

Aleksandra Tomczak, członkini gabinetu wykonawczego Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu

Taneli Lahti, szef gabinetu Europejskiej Komisarz ds. Partnerstwa Międzynarodowego

Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech

Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. europejskiej polityki cyfrowej,

Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope

Geoffroy Roux de Bezieux, prezydent Stowarzyszenia Firm Francuskich – MEDEF

Siegfried Russwurm, prezydent Federacji Przemysłu Niemieckiego – BDI

Natalia Hatalska, futurolożka, analityczka trendów, CEO infuture.institute – instytutu badań nad przyszłością

Liz Goodwin, Director of Food Loss and Waste, World Resources Institute

Jerzy Buzek, europoseł, b. premier

Jan Olbrycht, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego

Danuta Huebner, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Jerzy Hausner, prezes Fundacji Gospodarki I Administracji Publicznej

Karin Skold, prezeska IKEA Retail Polska

Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska

Rafał Rudziński, prezes BOSCH Polska

Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dominika Kulczyk, przedsiębiorczyni, inwestorka i reporterka

Maciej Wroński, Prezes Transport i Logistyka Polska

Jakub Turowski, Head of Public Policy, Central and Eastern Europe · Facebook

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Artur Domosławski, dziennikarz, pisarz, reportażysta

Adam Bodnar, b. Rzecznik Praw Obywatelskich, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Mirosław Proppe, prezes WWF Polska

Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający Polityka Insight

Odbudowa Polski i Europy po kryzysie pandemii

Jednym z najważniejszych problemów poruszanych podczas spotkań EFNI w tym roku będzie odbudowa polskiej i europejskiej gospodarki po kryzysie pandemii. Będzie temu poświęcony m.in. panel „Future of Europe. UE po pandemii – jak Wspólnota radzi sobie z kryzysem i co oznacza to dla jej przyszłości". W rozmowie udział wezmą m.in. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Rady Programowej EFNI oraz Andrius Kubilius, były premier Litwy i europoseł. Wyzwaniom postpandemicznym będzie również poświęcony panel „Strategia gospodarcza na nową dekadę" z udziałem m.in. eurodeputowanego Jana Olbrychta i wiceministra rozwoju i technologii Marka Niedużaka.

30 lat Trójkąta Weimarskiego. Co będzie jutro?

Mija 30 lat od powołania Trójkąta Weimarskiego przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. Celem Trójkąta jest współpraca polityczna, kulturalna, wojskowa i naukowa oraz pomoc krajom Europy Środkowo-Wschodniej w transformacji i wejściu do struktur Unii Europejskiej. Wiodącą rolę w tej integracji odgrywała Polska. Jaką rolę Trójkąt Weimarski może odegrać w dzisiejszej Europie, przed którą stoją duże wyzwania dotyczące zmian klimatu, polityki migracyjnej, wymiany gospodarczej z Chinami i USA, czy polityki wobec Rosji? O tym będą dyskutować m.in. uczestnicy panelu „Biznesowy Trójkąt Weimarski", w którym przewidywany jest udział ministrów gospodarki Niemiec i Francji.

Europejski Zielony Ład w Sopocie

„Zdążyć przed 2050" to tytuł segmentu dotyczącego ochrony klimatu, jakże ważnego tematu w dzisiejszej Europie zatruwanej smogiem, ściekami i tonami plastiku. Ekologii będą poświęcone m.in. panele „Aktywizm społeczny i edukacja ekologiczna – jak kształtować świadomość zmian klimatu" z udziałem przedstawicieli WWF i Strajku Klimatycznego czy „Z czego będzie zrobiony świat po rewolucji ekologicznej?".

Podczas sesji zamykającej Forum będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat „Przyszłości świata według kobiet". W spotkaniu gościnnie wystąpi laureatka Nagrody Nobla, pisarka Olga Tokarczuk.

Europejskie Forum Nowych Idei to arena dyskusji o pilnych wyzwaniach, przed którymi stoi Polska, Europa oraz cały świat. Na uczestników czekać będą spotkania z autorami książek i rozmowy Nocnych Marków, a także szereg wydarzeń związanych z jubileuszem EFNI. Więcej informacji na www.efni.pl

Kiedy: 20-22 października 2021

Gdzie: Grand Pavillon hotelu Radisson Blu w Sopocie.