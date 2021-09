Ogromne portrety Polaków w ramach akcji wspierającej rzetelną i otwartą edukację seksualną

Prawie dwa tysiące portretów wielkoformatowych, czarno białych zdjęć Polek i Polaków ze wszystkich zakątków kraju trafiło na dach Sali Kongresowej oraz płytę główną Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To projekt inicjatywy Inside Out Project razem z Fundacją SEXED.PL wspólnie zrealizuje niepowtarzalny projekt. Akcja ma wspierać dostęp do rzetelnej i otwartej edukacji seksualnej.

Portrety Polek i Polaków z całego kraju zbieraliśmy przez dwa tygodnie, dostaliśmy bowiem tak dużo, że musieliśmy przerwać akcję. Nie udałoby się przykleić wszystkich, jest ponad 1 700 portretów - o odpowiedzi na akcję mówiła Anja Rubik.

- Odzew świadczy o tym, ze ludziom zależy na tym, żeby mieć dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej, że chcą podkreślić, że ta edukacja jest o nas i dla nas. I że bez niej jest niemożliwe, żeby budować zdrowe, świadome i tolerancyjne społeczeństwo - dodała.

Podkreśliła, że "prawa reprodukcyjne są prawami człowieka", a "edukacja seksualna ma wpływ na nasz decyzje związane z posiadaniem dzieci, na budowanie naszych związków, na nasze emocje i z bezpieczeństwem i z naszym zdrowiem".