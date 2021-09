Terlecki nie boi się o głosy ws. przedłużenia stanu wyjątkowego. "Nasza ochrona granic musi pracować w komforcie"

Zobacz wideo

W poniedziałek szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią o kolejne 60 dni. Rząd zajmuje się tą kwestią podczas wtorkowego posiedzenia.

Terlecki we wtorek w Polsat News ocenił, że stan wyjątkowy powinien zostać przedłużony, gdyż sytuacja jest coraz bardziej niepokojąca. Według niego, mamy do czynienia z "coraz bardziej intensywnymi prowokacjami ze strony białoruskiej". - Liczba prób przekroczeń granicy może nie rośnie na razie, ale widać że rośnie intensywność i agresja po tamtej stronie - zauważył wicemarszałek.

- Moim zdaniem dla bezpieczeństwa całego kraju, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa tej części Polski nadgranicznej stan wyjątkowy należy przedłużyć - oświadczył polityk.

PiS o głosy się nie obawia, ale regulamin zmienia

Pytany czy wystarczy głosów, by Sejm nie odrzucił decyzji o przedłużeniu stanu wyjątkowego Terlecki powiedział, że jest o to spokojny.

Wicemarszałek był dopytywany skąd w takim razie decyzja o zmianie regulaminu Sejmu, który zakłada m.in., że Sejm będzie głosował wniosek o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów, a w debacie ws. wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie będzie można składać wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia.

Terlecki zapewnił, że klub PiS nie obawia się o głosy. Podkreślił jednak, że "jest pewien spór prawny", gdyż w konstytucji nie jest zdefiniowana kwestia przedłużania stanu wyjątkowego. Jak dodał, zdefiniowana jest kwestia przedłużania stanu epidemicznego. - Musimy to dostosować do tego przepisu, który nie dotyczy akurat stanu wyjątkowego - zaznaczył.

Szef klubu PiS pytany o postulaty Lewicy dotyczące niejawnego posiedzenia Sejmu ws. sytuacji na granicy ocenił, że nie jest to czas, aby "jeszcze bardziej upowszechniać informacje". - Wiadomo, że choć tajne posiedzenie, to co będzie na tym posiedzeniu natychmiast zostanie upublicznione - zauważył.

Terlecki pytany o dostęp dziennikarzy do strefy objętej stanem wyjątkowym podkreślił, że "nasza ochrona granic musi pracować w spokoju i w pewnym komforcie". - Dziennikarze, wiadomo, szukają sensacji i będą każde potknięcie czy każdy ruch po naszej stronie obserwować, komentować i upubliczniać. Myślę, że to nie jest dobry pomysł i jestem za tym żeby jednak utrzymać tę strefę ciszy medialnej - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje od 2 września. Objęte są nim 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).