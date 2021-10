Zobacz wideo

Dr hab. Walter Żelazny to naukowiec z Uniwersytetu w Białymstoku, a w przeszłości emigrant polityczny i działacz opozycji w PRL. Kiedy w Polsce władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość, uczestniczył w demonstracjach KOD.

REKLAMA

W kwietniu 2018 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wysłała do prezydenta wniosek o przyznanie Żelaznemu tytułu profesora. Na jego rozpatrzenie naukowiec czekał do kwietnia 2019 roku, po czym wysłał pismo do prezydenckiego ministra Andrzeja Dery, pytając, co z jego sprawą. Ten jednak nie odpowiedział, więc naukowiec wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na przewlekłe postępowanie.

"WSA odrzucił skargę, argumentując, że nadanie tytułu to nie jest sprawa administracyjna. Żelazny odwołał się do NSA i ten uznał, że prezydent jest organem administracyjnym i że WSA musi rozstrzygnąć sprawę Żelaznego" - informuje "Gazeta Wyborcza".

11 sierpnia WSA wydał wyrok, w którym "zobowiązuje prezydenta RP do rozpatrzenia wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych o nadanie doktorowi Żelaznymi tytułu profesora w terminie 1 miesiąca od doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy". Sąd stwierdza również, że "w trakcie prowadzenia postępowania przez prezydenta nie miało miejsca rażące naruszenie prawa".

Wyrok jest nieprawomocny, strony mogą wnieść kasację do 30 dni od zapoznania się z pisemnym uzasadnieniem, jednak to jeszcze nie powstało.

Zdaniem konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja, który komentuje wyrok dla "Gazety Wyborczej", sprawa jest jednak niejednoznaczna. Jak tłumaczy, zobowiązanie do rozpatrzenia wniosku "nie oznacza, że prezydent jest zobowiązany do przyznania profesorskiego tytułu".

To nie pierwsza tak sytuacja. Psycholog społeczny Michał Bilewicz czeka na przyznanie mu tytułu profesora od początku 2019 roku.