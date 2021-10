Pracujący od rana strażacy znaleźli ciała dwóch z trzech zaginionych wczoraj mężczyzn.

Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj we wczesnych godzinach popołudniowych. W zalanej kopalni Maria Concordia w Sobótce kilka osób nurkowało, w ramach odbywającego się tam kursu. Część z nich nie wypłynęła w wyznaczonym czasie. Po tym, jak na powierzchnie nie wypłynęły dwie osoby, do wody skoczył instruktor. Ale niestety także on nie wypłynął.

Akcja ratunkowa została przerwana o godz. 1 w nocy z powodu słabej widoczności. Wznowiona została dziś rano. Biorą w niej udział straż pożarna oraz specjalistyczny zespół nurków.