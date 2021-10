Szkoły wciąż szukają nauczycieli do pracy. Dyrektorzy alarmują, że niebawem nie będzie miał kto uczyć

Dyrektorzy szkół alarmują, że kryzys kadrowy w oświacie narasta, a jeżeli nic się nie zmieni, to niebawem nie będzie miał to uczyć. Miesiąc po pierwszym dzwonku w wielu szkołach nadal trwają poszukwiania chętnych do pracy. Nie tylko w największych miastach. Brakuje przede wszystkim matematyków, fizyków czy informatyków.

Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta