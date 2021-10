Połowa Polaków boi się, że PiS doprowadzi do polexitu. Za pozostaniem w UE jest blisko 90 proc. [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Z sondażu Ipsos przeprowadzonego dla OKO.press i "Gazety Wyborczej" wynika, że 88 proc. respondentów chce pozostać w Unii Europejskiej.

Jak podaje gazeta, Ipsos zapytał też o to, "czy polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z UE". "Odpowiedzi rozkładają się po równo: po 48 proc. na 'tak' i na 'nie'" - czytamy we wtorkowym wydaniu "GW".

"Aż 89 proc. wyborców Kaczyńskiego (w tym 50 proc. zdecydowanie) na to pytanie odpowiada - 'nie'. Jedynie co dziesiąty ma obawy, że PiS może do polexitu doprowadzić" - pisze dziennik.

Według sondażu wśród wyborców Konfederacji 61 proc. respondentów odpowiedziało "nie", a 26 proc. "tak". "Wyborcy partii opozycyjnych lękają się polityki PiS w tej kwestii - 84 proc. wśród głosujących na Koalicję Obywatelską, 68 - Lewicę, 64 Polskę 2050, 50 - PSL" - podaje gazeta.

W sondażu zaznaczono, że na pytanie "czy polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z UE" 53 proc. kobiet odpowiedziało "tak", a 42 proc. "nie", natomiast wśród mężczyzn odpowiedzi były odwrotne - 44 proc. na "tak", a 53 proc. na "nie".

Sondaż Ipsos zrealizowano metodą CATI w dniach 21-23 września 2021 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

