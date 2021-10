Kiedyś w telewizji tylko Jedynka i Dwójka. Żurkowska-Bytner z Discovery: Dziś dla mnie TV oznacza raczej "total viewing"

Jak zaznaczył prowadzący rozmowę Jerzy Telesiński w dostępie i sposobie oglądania telewizji w ciągu ostatnich lat nastąpiła ogromna zmiana. Wiele osób pamięta, że 30-40 lat temu mogliśmy wybierać między oglądaniem Jedynki i Dwójki, a teraz mamy stacje dla dzieci, miłośników sportu, gotowania, seriali kryminalnych, wędkowania…

- Taką różnorodność oferty widzimy na każdym poziomie. Ten szybki postęp jest już nie tylko na poziomie przekazu telewizyjnego, ale też nastąpił wysyp platform streamingowych i wszelkiego rodzaju formatów, które są uzupełnieniem głównych programów – mówiła Żurkowska-Bytner, dodając, że przeznaczamy więcej czasu na konsumpcję kontentu.

Posłuchaj całej rozmowy:

- Oprócz tego, że konsumujemy dużo telewizji, to dodatkowo spędzamy jeszcze więcej czasu w sieci i daje to duży dostęp nam nadawcom, producentom kontentu do widzów, a widzom do wszelkiego kontentu na różnych platformach – mówiła przedstawicielka Discovery. Jak podkreśliła, widzowie często oglądając program w telewizji, zerkają w telefon i szukają dodatkowych informacji. Szczególnie widzimy to w kanałach sportowych czy rozrywkowych, kiedy formaty czy produkcje, które są obecne na antenie, w tym samym czasie generują duże zainteresowanie w social mediach czy na platformach streamingowych – podkreślała.

Polacy otwarci na nowinki technologiczne

Dorota Żurkowska-Bytner dodała, że to, jak wiele się zmieniło w technologii nadawania telewizji przez ostatnie lata zawdzięczamy m.in. temu, że Polacy są bardzo zainteresowani nowinkami technologicznymi. - Pamiętam taki znamienny moment, kiedy w Polsce przechodziliśmy na kanały HD. Pierwszy kanał HD stworzony w Polsce to był Discovery Historia HD przy współpracy z TVN. Polska była wówczas krajem, który przodował w korzystaniu z tej nowinki. Polacy byli bardzo aktywni i bardzo zainteresowani nową technologią i patrząc na porównanie do krajów sąsiedzkich, byliśmy zdecydowanie liderem – mówiła członkini zarządu TVN i Discovery.

Wirtualne studio – zwiększa możliwości przekazu informacji

Żurkowska-Bytner szczególnie chwaliła możliwości, jakie daje wprowadzenie wirtualnego studia w programach informacyjnych czy w relacjach na żywo. - Możemy rozmawiać z widzem, a jednocześnie pokazywać dodatkowe informacje, analizować konkretny rzut piłką albo przenieść do wywiadu naszego sportowca, który jest w Tokio i właśnie skończył bieg to kreowanie pewnego standardu, ale i potrzeby

Czy tradycyjne media znikną zupełnie?

Przedstawicielka Discovery Polska jest przekonana, że tradycyjne media nie zginą zupełnie, ale zmieni się sposób i możliwości korzystania z nich. - Ja kiedy mówię o TV czy telewizji, to dla mnie jest to bardziej total viewing, kiedy patrzymy na to, jak konsumujemy i jak docieramy z kontentem poprzez wszystkie platformy – podkreśliła Żurkowska-Bytner, doodając, że tradycyjne media też się zmieniają. Jako przykład podała komunikację za pomocą aplikacji podczas oglądania telewizji. Podkreśliła też, że ważną częścią oferty kanałów streamingowych stają się kanały telewizyjne. - Mam wrażenie, że następuje pewnego rodzaju komplementarność. Ważniejsza jest kwestia korzystania kiedy chcę i dostępu na dowolnym urządzeniu – podsumowała Żurkowska-Bytner.

