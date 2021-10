Kraków. Pasażerowie na lotnisku odprawią się w biometrycznych automatycznych bramkach

Na lotnisku w Balicach powstało 10 takich bramek. I choć to pierwsze lotnisko regionalne z taką technologią, to jednak nie jest pierwsze w Polsce. Bramki biometryczne funkcjonują też na lotnisku w Warszawie. "System bramek ABC (Automated Border Control) jest przeznaczony do prowadzenia odpraw pasażerów podróżujących poza strefę Schengen, tj. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Chorwacji czy Albanii" - czytamy na stronie lotniska.

Radosław Włoszek, prezes lotniska w Balicach, tłumaczył reporterce TOK FM, że chodzi przede wszystkim o zwiększenie przepustowości. Ale nie tylko. - W czasach covidu to jest także ograniczenie kwestii dotykowej, kwestii kontaktu z drugim człowiekiem - wyjaśnił.

Jak poinformowało lotnisko, specjalistyczny sprzęt warty jest ponad 5,5 mln zł. "Pasażer sam dokonuje wyboru dotyczącego formy kontroli pomiędzy standardową a automatyczną. Pięć z bramek będzie przeznaczonych do odpraw osób wylatujących, a kolejne pięć dla pasażerów odwiedzających nasz kraj w strefie non Schengen. To sprawia, że w jednym momencie może być obsługiwanych dziesięciu pasażerów" - czytamy w komunikacie.

Bramki mają być nadzorowane przez pograniczników, a Marek Topór ze Straży Granicznej przyznał w TOK FM, że nowa technologia bardzo ułatwi pracę funkcjonariuszom. - Przed bramkami jest monitor, który instruuje, jak należy postępować. W bramce jest miejsce, gdzie osoba ma się ustawić, aparat fotograficzny robi zdjęcie. System weryfikuje osobę - tłumaczył.