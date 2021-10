Polska chce "pomóc" migrantom, więc wysyła konwój humanitarny. "To nieprzyzwoita propaganda"

Straż Graniczna wciąż wyrzuca migrantów na granicę, a MSZ ogłosiło, że chce pomóc rozwiązać kryzys migracyjny, dlatego na Białoruś jedzie konwój z pomocą humanitarną. - To jest nieprzyzwoita gra propagandowa. Jeżeli rząd polski rzeczywiście zmienia swoją postawę, gotów jest udzielić pomocy, to nie ma prostszej metody, jak tym ludziom wręczyć bezpośrednio to, czego potrzebują - oceniał w TOK FM Włodzimierz Cimoszewicz.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta