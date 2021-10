Błaszczak rozmawiał z sekretarzem obrony USA. "Przedstawiłem ocenę ataku hybrydowego na granicę"

Zobacz wideo

Błaszczak, który przebywa z wizytą w Waszyngtonie, relacjonował na konferencji prasowej, że wśród tematów rozmowy z Austinem była też sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. - Przedstawiłem naszą ocenę ataku hybrydowego, który miał miejsce na polską granicę - na granicę również Unii Europejskiej. Przedstawiłem również naszą ocenę dotyczącą bezpieczeństwa naszej wschodniej flanki NATO, mówiłem o budowaniu konsekwentnych zdolności obronnych Rzeczpospolitej Polskiej - powiedział Błaszczak.

Pytany o amerykańską ocenę sytuacji Błaszczak powiedział, że z tego, co usłyszał w odpowiedzi, Stany Zjednoczone "doskonale rozumieją ten problem".

- Wystarczy przecież powołać się na doświadczenia Stanów Zjednoczonych z południową granicą USA, ale tam jednak jest trochę inny charakter tych wydarzeń. Ja podkreślałem, że atak hybrydowy na Polskę jest przeprowadzany przez władze sąsiedniego państwa, świadczą o tym dowody, które przedstawiałem, które są znane przecież opinii publicznej. A więc wykorzystywani są ludzie, którzy chcą poprawić swój byt materialny, którzy są zachęcani do tego, by idąc do Europy, do Unii Europejskiej - bo ich celem jest zachód Europy - forsowali granicę polsko-białoruską. Są zachęcani przez reżim białoruski do tego - mówił szef MON.

- Moje stanowisko zostało przyjęte ze zrozumieniem przez sekretarza obrony - dodał Błaszczak.